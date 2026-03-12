Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

Аэропорт Краснодара вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ночью Краснодарский край РФ атаковали дроны

Под удар попала перевалочная нефтебаза Тихорецкая

На НПЗ крупный пожар, который тушат 26 единиц техники

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ было шумно. В частности, более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В небе были видны яркие вспышки, а также выла сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.

Известно, что российская ПВО пыталась уничтожить дроны на подлете к городу.

В то же время над Краснодаром и Северским районом было более 10 взрывов. Аэропорт Краснодара вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Удар по нефтебазе

Кроме того, во время атаки дронов могла быть поражена перевалочная нефтебаза Тихорецкая.

В ASTRA провели OSINT-анализ и пришли к выводу, что горит нефтеперевалочный терминал "Тихорецк-Нефть" — там вспыхнули резервуары на местной нефтебазе.

"На кадрах запечатлены два источника возгорания. Открытое горение, похоже, перед резервуаром, но и сзади мощно валит дым, похоже, горят резервуары с топливом", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Тихорецкий нефтяной узел – один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Там находится большая нефтебаза и перевалочный терминал.

Что интересно, россияне официально признали атаку и сказали, что на НПЗ произошел пожар в результате атаки беспилотниками. Его тушат 26 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в РФ – видео:

