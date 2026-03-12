Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

Мария Николишин
12 марта 2026, 08:35
Аэропорт Краснодара вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом
Удар по нефтебазе в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Ночью Краснодарский край РФ атаковали дроны
  • Под удар попала перевалочная нефтебаза Тихорецкая
  • На НПЗ крупный пожар, который тушат 26 единиц техники

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ было шумно. В частности, более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В небе были видны яркие вспышки, а также выла сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.

видео дня

Известно, что российская ПВО пыталась уничтожить дроны на подлете к городу.

В то же время над Краснодаром и Северским районом было более 10 взрывов. Аэропорт Краснодара вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Удар по нефтебазе

Кроме того, во время атаки дронов могла быть поражена перевалочная нефтебаза Тихорецкая.

В ASTRA провели OSINT-анализ и пришли к выводу, что горит нефтеперевалочный терминал "Тихорецк-Нефть" — там вспыхнули резервуары на местной нефтебазе.

"На кадрах запечатлены два источника возгорания. Открытое горение, похоже, перед резервуаром, но и сзади мощно валит дым, похоже, горят резервуары с топливом", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Тихорецкий нефтяной узел – один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Там находится большая нефтебаза и перевалочный терминал.

Что интересно, россияне официально признали атаку и сказали, что на НПЗ произошел пожар в результате атаки беспилотниками. Его тушат 26 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в РФ – видео:

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта в стране-агрессоре России гремели взрывы. Дроны поразили ЛВДС "Армавир". Это узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

В ночь на 5 марта над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации, прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов. Вспыхнули пожары. Часть районов осталась без света.

23 февраля беспилотники Службы безопасности Украины поразили важнейший узел транспортировки российской нефти – НПС "Калейкино" в Татарстане.

Читайте также:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ взрыв в России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

09:21Украина
100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

09:00Интервью
Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом

08:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на сегодня, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Последние новости

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

09:00

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

Реклама
08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

Реклама
03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

Реклама
21:45

Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 40 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять