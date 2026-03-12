Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

Задания из серии "Найдите отличия" остаются одними из самых популярных среди любителей интеллектуальных игр. Их суть заключается в том, чтобы обнаружить небольшие различия между двумя изображениями, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми. Об этом пишет Jagranjosh.
Готовы проверить свою наблюдательность? Посмотрите на два рисунка, где изображён художник, сидящий перед холстом. Сначала может показаться, что картинки полностью идентичны, однако между ними спрятаны три небольших отличия.
Ваша задача - внимательно рассмотреть изображения и найти все различия за 79 секунд. Они могут скрываться где угодно: в цвете, форме предметов или даже в расположении мелких деталей. Поэтому важно быть максимально сосредоточенным и не упустить ни одной мелочи.
Удалось ли вам обнаружить все три отличия? Если да - поздравляем, у вас отличная наблюдательность.
Если же найти все различия не получилось, вы можете посмотреть правильный ответ ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
