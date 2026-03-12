Укр
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

Виталий Кирсанов
12 марта 2026, 04:00
Различные головоломки помогают тренировать мозг, улучшая концентрацию, память и внимательность к деталям.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания из серии "Найдите отличия" остаются одними из самых популярных среди любителей интеллектуальных игр. Их суть заключается в том, чтобы обнаружить небольшие различия между двумя изображениями, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми. Об этом пишет Jagranjosh.

Готовы проверить свою наблюдательность? Посмотрите на два рисунка, где изображён художник, сидящий перед холстом. Сначала может показаться, что картинки полностью идентичны, однако между ними спрятаны три небольших отличия.

Ваша задача - внимательно рассмотреть изображения и найти все различия за 79 секунд. Они могут скрываться где угодно: в цвете, форме предметов или даже в расположении мелких деталей. Поэтому важно быть максимально сосредоточенным и не упустить ни одной мелочи.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Удалось ли вам обнаружить все три отличия? Если да - поздравляем, у вас отличная наблюдательность.

Если же найти все различия не получилось, вы можете посмотреть правильный ответ ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
