Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

Собака по имени Грейси Мэй годами жила без ухода, и ее шерсть превратилась в панцирь. После стрижки ветеринары срезали почти полкилограмма ковтунов.

История спасения Грейси Мэй / Коллаж: Главред, скриншоты

В штате Миннесота волонтеры спасли собаку, шерсть которой превратилась в сплошной панцирь. После перерождения животное не только снова научилось ходить, но и нашло любящую семью.

История Грейси Мэй началась с печальных обстоятельств: владелец собаки больше не мог заботиться о ней, и ее передали в приют Ruff Start Rescue. То, что увидели зоозащитники, шокировало даже опытных специалистов. Из-за того, что собака не один год находилась без должного ухода, шерсть животного настолько свалилась, что она практически не двигалась.

Собака годами жила под весом свалившейся шерсти

По словам представителей приюта, Грейси Мэй была покрыта комочками от головы до лап. Шерсть закрывала глаза и не давала возможности двигаться, превращая живое существо в беспомощную "игрушку".

Когда мы впервые увидели Грейси Мэй, она была сильно запущена по всему телу. Спутанность шерсти была настолько значительной, что это ограничивало ее движения. Сначала ее приходилось носить на руках, как маленькое чучело, потому что она не могла комфортно передвигаться самостоятельно, - рассказала Мег Ларсон, менеджер по приему животных в Ruff Start Rescue, в комментарии для издания PEOPLE.

Чтобы помочь собаке, ветеринарам пришлось применить седацию. Это дало возможность провести полную стрижку без лишнего стресса для животного, ведь срезание таких колтунов могло быть болезненным.

Грейси Мэй нуждалась в полной стрижке от носа до хвоста, а не просто удалении отдельных колтунов, что случается в большинстве случаев, — добавила Мег Ларсон.

Невероятное преображение и новая семья

После часа "ювелирной" работы специалисты состригли почти полкилограмма грязной, свалившейся шерсти. К счастью, под этим "панцирем" кожа собаки оказалась здоровой, а сама Грейси Мэй — на удивление социальной и ласковой. Хотя владелец отмечал, что собаке 8 лет, ветеринары по состоянию зубов предположили, что ей не больше четырех.

Сегодня Грейси Мэй уже живет в новой семье. Она стала настоящей "папиной дочкой", любит спать на диване и наслаждаться комфортом, которого была лишена годами.

Спасение животных — это общее дело всей общины. Грейси Мэй — идеальный пример того, что может произойти, когда люди работают вместе, чтобы помочь животному в беде, — подытожила Мэг Ларсон в материале для Yahoo News.

Зоозащитники призывают владельцев домашних животных не ждать критического момента и обращаться за помощью в организации, если они чувствуют, что больше не могут должным образом заботиться о своих питомцах.

Об источнике: Yahoo News Yahoo News — один из крупнейших в мире новостных агрегаторов, основанный компанией Yahoo в 1996 году. Ресурс собирает актуальные материалы от ведущих агентств (Associated Press, Reuters, AFP) и публикует собственные эксклюзивные репортажи. Платформа охватывает политику, бизнес, технологии и спорт, стабильно входя в список самых посещаемых медиасайтов мира благодаря оперативному обновлению контента и удобной персонализации ленты новостей.

