Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

Спустя некоторое время, занимаясь ремонтом, Анна заметила необычную деталь: на полу у входной двери сохранились отпечатки лап.

Жительница Швеции нашла неожиданное напоминание о собаке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На полу у входной двери сохранились отпечатки лап Диззи

Женщина оставила всё как есть ей было бы тяжело стереть память о собаке

Жительница Швеции во время ремонта в недавно купленном доме наткнулась на неожиданную и трогательную деталь, оставшуюся от собаки прежних хозяев.

Анна вместе со своим партнёром приобрели дом в Гётеборг в 2019 году. Это жильё было знакомо её партнёру раньше, ведь до продажи там жила семья их друзей. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Newsweek.

До переезда Анна не раз бывала в доме и хорошо помнила их питомца — большого пушистого пса по кличке Диззи. По её словам, он был очень дружелюбным и сразу располагал к себе.

К сожалению, примерно в то же время, когда новые владельцы переехали, собаку пришлось усыпить. Пёс был уже очень стар, плохо видел и почти не мог передвигаться, а его хозяева собирались переехать в квартиру.

Спустя некоторое время, занимаясь ремонтом, Анна заметила необычную деталь: на полу у входной двери сохранились отпечатки лап Диззи. Историей она поделилась в видео в TikTok под ником @plasticparty.

По словам женщины, многие на её месте могли бы просто зашлифовать поверхность и убрать следы, особенно учитывая, что ступенька уже была изношена. Однако она решила оставить всё как есть. Анна объяснила, что ей было бы тяжело стереть память о собаке, которую она знала лично.

Хотя в доме впереди ещё много ремонтных работ, эти следы трогать не планируют. Хозяйка говорит, что отпечатки напоминают о прежних жильцах и создают ощущение, будто пёс всё ещё "охраняет" дом.

По её мнению, такие мелкие детали сохраняют атмосферу дома и его историю, поэтому ей приятно, что даже после обновления в нём остаётся частичка прошлого.

