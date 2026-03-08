Укр
Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

Алексей Тесля
8 марта 2026, 21:24
Спустя некоторое время, занимаясь ремонтом, Анна заметила необычную деталь: на полу у входной двери сохранились отпечатки лап.
Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть
Жительница Швеции нашла неожиданное напоминание о собаке

Вы узнаете:

  • На полу у входной двери сохранились отпечатки лап Диззи
  • Женщина оставила всё как есть ей было бы тяжело стереть память о собаке

Жительница Швеции во время ремонта в недавно купленном доме наткнулась на неожиданную и трогательную деталь, оставшуюся от собаки прежних хозяев.

Анна вместе со своим партнёром приобрели дом в Гётеборг в 2019 году. Это жильё было знакомо её партнёру раньше, ведь до продажи там жила семья их друзей. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Newsweek.

До переезда Анна не раз бывала в доме и хорошо помнила их питомца — большого пушистого пса по кличке Диззи. По её словам, он был очень дружелюбным и сразу располагал к себе.

К сожалению, примерно в то же время, когда новые владельцы переехали, собаку пришлось усыпить. Пёс был уже очень стар, плохо видел и почти не мог передвигаться, а его хозяева собирались переехать в квартиру.

Спустя некоторое время, занимаясь ремонтом, Анна заметила необычную деталь: на полу у входной двери сохранились отпечатки лап Диззи. Историей она поделилась в видео в TikTok под ником @plasticparty.

По словам женщины, многие на её месте могли бы просто зашлифовать поверхность и убрать следы, особенно учитывая, что ступенька уже была изношена. Однако она решила оставить всё как есть. Анна объяснила, что ей было бы тяжело стереть память о собаке, которую она знала лично.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива

Хотя в доме впереди ещё много ремонтных работ, эти следы трогать не планируют. Хозяйка говорит, что отпечатки напоминают о прежних жильцах и создают ощущение, будто пёс всё ещё "охраняет" дом.

По её мнению, такие мелкие детали сохраняют атмосферу дома и его историю, поэтому ей приятно, что даже после обновления в нём остаётся частичка прошлого.

Screenshot
TikTok/@plasticpart

Удивительная внешность карликовой таксы: необычная история

Когда Эрин Рид взяла к себе щенка карликовой таксы по кличке Пампкин, она сразу обратила внимание на необычную деталь во внешности питомца — одно его ухо постоянно было слегка поднято. Сначала хозяйка решила, что это просто забавная особенность щенка.

Со временем поднялось и второе ухо, и внешность собаки стала выглядеть ещё более необычно. По словам Эрин, у Пампкин сформировалась редкая форма ушей, которую часто сравнивают с "розочками". Благодаря этому щенок выглядит особенно мило и немного озорно.

Волонтёры при этом напоминают, что даже в трогательные моменты важно дать животным время привыкнуть к новым условиям. После переезда в новый дом собакам нужно немного пространства и спокойствия, чтобы адаптироваться и почувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

собаки домашние животные
