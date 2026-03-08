Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Мода и красота

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

Марина Иваненко
8 марта 2026, 20:08
Гладкие волосы без салона — как правильно сушить, наносить маски и термозащиту, чтобы пряди сияли и не пушились.
Как убрать пушистость волос?
Как убрать пушистость волос? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как сохранить волосы гладкими и шелковистыми
  • Как правильно сушить волосы
  • Как наносить средства по уходу за волосами

Борьба с пушистостью и пористостью волос — это не только вопрос выбора дорогой косметики, но прежде всего результат соблюдения правильной техники ухода.

Многие девушки сталкиваются с эффектом "одуванчика" из-за влажного воздуха, повреждений или естественной структуры волос. Однако большинство ошибок допускаются еще на этапе очищения и сушки. Даже самая эффективная маска не даст желаемого результата, если кутикула волос остается открытой, а влага испаряется хаотично. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Системный подход — правильное высушивание волос, грамотное нанесение активных средств и использование качественных аксессуаров — позволяет укротить даже самые непослушные волосы, делая их гладкими и блестящими без салонных процедур.

Как правильно сушить волосы

Как рассказывает Анна Нинич, самый большой миф в уходе — утверждение, что естественное высыхание полезнее фена. На самом деле, когда волосы сохнут сами по себе, они впитывают влагу из воздуха, кутикула расширяется, а пряди застывают в произвольной, часто скрученной и пушистой форме.

Для пористых волос важно сушить их феном сразу после мытья. Горячий или теплый поток воздуха, направленный сверху вниз по росту волос, принудительно закрывает чешуйки кутикулы. Это "запечатывает" влагу внутри и создает ровную поверхность.

Главное — не ждать 15–30 минут в полотенце, а приступать к сушке сразу, пока влага не начала испаряться хаотично, создавая нежелательный объем.

Как наносить маски для волос

Эффективность масок и кондиционеров в значительной степени зависит от способа их нанесения.

Не стоит наносить средство только на поверхность волос или смывать его слишком быстро.

Для борьбы с пушистостью волос лучше всего использовать метод "водоросли": средство тщательно распределяется по прядям, которые скользят между ладонями до ощущения гладкости.

Выдерживайте маску от 2 до 5 минут для полноценного действия.

Для равномерного распределения активных веществ можно осторожно расчесывать волосы специальной расческой для мокрого расчесывания, начиная с кончиков и двигаясь вверх.

Видео о том, как правильно ухаживать за волосами, можно посмотреть здесь:

Как правильно наносить термозащиту

Завершающим этапом ухода является термозащита:

Наносить его нужно в достаточном количестве, чтобы покрыть каждый волос защитной пленкой, но не чрезмерно, чтобы не утяжелить пряди.

После нанесения термозащиты волосы стоит прочесать для равномерного распределения средства.

Дополнительные советы для гладких волос

На пушистость волос влияют и мелкие повседневные детали:

  • Расчески: выбирайте антистатические модели, чтобы избежать "антеннок".
  • Резинки и наволочки: шелковые аксессуары уменьшают трение кутикулы о ткань во время сна, предотвращая механическое повреждение волос.

Такие простые привычки помогают сохранить эффект гладкости до следующего мытья волос.

Об источнике: канал Анны Нинич

Анна Нинич — украинская видеоблогерша. Канал создан в 2022 году. Сейчас у девушки около 1600 подписчиков. Здесь размещены видео, касающиеся ухода за волосами.

