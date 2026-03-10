Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

Одежда — это светофильтр для лица. Специалисты по колористике рассказали, какие цвета в гардеробе портят внешний вид и как научиться носить сложные оттенки.

Почему цвет может добавлять лет / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему одежда может добавлять лет

Как правильно подбирать цвета в гардеробе

Цвет — один из самых мощных инструментов в гардеробе. Он способен как мгновенно "омолодить" образ, так и подчеркнуть малейшие следы усталости. Одни оттенки создают эффект роскоши и свежести, другие же вступают в диссонанс с нашей естественной палитрой, делая лицо бледным или акцентируя несовершенства кожи.

Чтобы выглядеть безупречно, недостаточно просто знать трендовые сочетания сезона — важно понимать физику собственного цветотипа. Главред расскажет, как научиться комбинировать сложные цвета, избегать цветовых ловушек и использовать магию колористики для создания гармоничного и стильного образа.

Мир в трех цветах: теория "принтера"

Как рассказывает Евгения Кононенко, каждый человек, независимо от пола, имеет уникальный "цветовой код", состоящий из пропорций желтого, синего и красного пигментов. Именно на этом принципе основана классическая сезонная теория цветотипов, которая условно делит нас на четыре группы:

Весна — больше всего желтого пигмента. Обычно это светловолосые девушки с пшеничным оттенком волос, светлыми ресницами и теплым тоном кожи.

— больше всего желтого пигмента. Обычно это светловолосые девушки с пшеничным оттенком волос, светлыми ресницами и теплым тоном кожи. Зима — доминирование синего и высокий контраст между темными волосами и светлой кожей.

— доминирование синего и высокий контраст между темными волосами и светлой кожей. Осень — теплые, насыщенные пигменты. Часто это рыжеволосые или конопатые люди с "солнечным" подтоном.

— теплые, насыщенные пигменты. Часто это рыжеволосые или конопатые люди с "солнечным" подтоном. Лето — самый распространенный тип в Украине. Неконтрастные девушки с русыми волосами, которых ошибочно называют "серыми мышами", хотя на самом деле это один из самых аристократичных и универсальных цветотипов.

Видео о том, как определить, какой цвет тебе подходит, а какой вредит, можно посмотреть здесь:

Тест на "тепло" и "холод": загляните в рот

Чтобы самостоятельно определить свой цветотип, эксперт советует провести простой тест:

Снимите макияж. Прикройте окрашенные волосы нейтральной тканью. Встаньте у окна при дневном свете.

Самый точный индикатор — ваша слизистая оболочка:

Улыбнитесь.

Коралловые или теплые розовые десны → теплые типы (Весна, Осень).

Голубоватые или сиреневые → холодные типы (Лето, Зима).

Посмотрите на белки глаз.

У холодных типов они имеют легкий голубоватый оттенок.

У теплых — склонны к желтизне или быстрому покраснению.

Цветовые ловушки: как одежда подчеркивает дефекты

Главное правило колористики — подобное подчеркивает подобное. Неправильно подобранный цвет у лица способен многократно усилить то, что вы хотели бы скрыть.

Купероз и высыпания

Если кожа склонна к покраснениям, стоит избегать:

красного,

фуксии,

малинового,

ярко-розового.

Эти оттенки буквально "вытягивают" покраснение на поверхность. Лучше выбирать серые, бирюзовые или голубые аксессуары — они визуально успокаивают кожу.

Пигментация

Коричневые пятна становятся более заметными рядом с:

хаки,

шоколадным,

теплым бежевым.

Усталость и темные круги

Холодные типы, особенно "Лето", при неправильном выборе темных или чистых цветов могут выглядеть болезненно. Им подходят припыленные, мягкие, размытые оттенки.

Как носить "опасные" цвета

Если любимая вещь имеет оттенок, который вам не подходит, это не повод отказываться от нее. Эксперт советует пользоваться системой "спасательных кругов":

Дистанцирование

Шарф, воротник или топ правильного цвета создадут визуальный барьер между лицом и проблемным оттенком.

Ресурсное состояние

Сложные цвета лучше носить тогда, когда вы выспались и чувствуете себя хорошо. Усталость многократно усиливает негативный эффект неправильного цвета.

Коррекция макияжем

При склонности к покраснению используйте оранжевые румяна — на розовой коже они дают естественный персиковый эффект.

Секрет ухода: почему "исчезает" тональный крем

Многие женщины замечают, что тональный крем "сползает" уже к обеду. Причина часто не в косметике, а в обезвоженной коже. Она буквально "выпивает" воду из тонального средства, оставляя сухой пигмент.

Чтобы этого избежать, важно:

пить воду в течение дня мелкими глотками;

использовать уход с витамином C и маслами , которые укрепляют сосуды;

, которые укрепляют сосуды; работать с кожей комплексно, а не только декоративной косметикой.

Одежда — это не просто ткань, а светофильтр, который либо подчеркивает вашу молодость, либо добавляет несколько лишних лет. Знание своего цветотипа — это самый простой и бесплатный инструмент омоложения, доступный каждому.

О персоне: Евгения Кононенко Евгения Кононенко — опытный украинский бьюти-эксперт, предприниматель, профессиональный визажист и косметолог-эстетист, которая уже более 20 лет работает в индустрии красоты. Она является основательницей собственного бренда и сети магазинов профессиональной косметики, а также активно развивает авторскую школу макияжа, где обучает тонкостям колористики и ухода. На своем YouTube-канале Евгения делится практическими знаниями о здоровье кожи, помогая женщинам подбирать индивидуальные схемы ухода и разбираться в сложных темах, таких как цветотипы или борьба с куперозом. Ее подход основан на сочетании эстетики макияжа с глубоким пониманием физиологии кожи, что делает ее советы полезными как для профессионалов, так и для широкой аудитории. Помимо бьюти-сферы, ее имя часто ассоциируется с высокой экспертностью в вопросах подбора косметических средств, что подтверждается многочисленными положительными отзывами и большим сообществом подписчиков.

