Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достаток

Инна Ковенько
27 января 2026, 02:12
Среди модных решений этого года именно нефритовые ногти стали самым обсуждаемым трендом.
Маникюр давно перестал быть просто деталью внешности - он стал способом выразить настроение и внутреннее состояние.

В 2026 году стилисты предлагают оттенок, который дарит баланс и выглядит уместно в любой ситуации, отмечает Cosmopolitan.

Главным акцентом сезона стал нефритовый оттенок. Jade Nails уже называют фаворитом сезона, ведь он сочетает эстетику природных переливов и ощущение гармонии. Зеленые тона с молочным подтоном выглядят сдержанно и одновременно элегантно, создавая эффект текстуры настоящего камня.

Нефритовые камни издавна ассоциируются с удачей, достатком и положительной энергией. Считается, что они способны притягивать благополучие и одновременно защищать от негатива.

Зеленый цвет обладает особым психологическим эффектом: он расположен в центре спектра, легко воспринимается глазом и помогает снизить уровень тревожности. Нефритовый оттенок ассоциируется с обновлением, жизненной силой и новыми начинаниями, поэтому его выбор в маникюре становится способом подчеркнуть уверенность и внутреннее равновесие.

Cosmopolitan

Cosmopolitan — международный женский журнал, содержащий статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространен более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

