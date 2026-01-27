Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достаток

Вы узнаете:
Маникюр давно перестал быть просто деталью внешности - он стал способом выразить настроение и внутреннее состояние.
В 2026 году стилисты предлагают оттенок, который дарит баланс и выглядит уместно в любой ситуации, отмечает Cosmopolitan.
Главным акцентом сезона стал нефритовый оттенок. Jade Nails уже называют фаворитом сезона, ведь он сочетает эстетику природных переливов и ощущение гармонии. Зеленые тона с молочным подтоном выглядят сдержанно и одновременно элегантно, создавая эффект текстуры настоящего камня.
Нефритовые камни издавна ассоциируются с удачей, достатком и положительной энергией. Считается, что они способны притягивать благополучие и одновременно защищать от негатива.
Зеленый цвет обладает особым психологическим эффектом: он расположен в центре спектра, легко воспринимается глазом и помогает снизить уровень тревожности. Нефритовый оттенок ассоциируется с обновлением, жизненной силой и новыми начинаниями, поэтому его выбор в маникюре становится способом подчеркнуть уверенность и внутреннее равновесие.
