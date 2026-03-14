Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

Ведро на задней части автомобиля имеет интересную историю. Как оно помогало водителям в СССР и почему сейчас его вешают больше для стиля и традиции.

Ведро на фаркопе / Коллаж: Главред, скриншоты

Зачем водители в СССР вешали ведро на фаркоп

Когда вы гуляете по парковке или передвигаетесь в плотном потоке автомобилей, то, скорее всего, обращали внимание на то, что на фаркопах или буксировочных петлях некоторых легковушек есть маленькие ведерки. Возникает вопрос, зачем их туда вешают. В этом поможет разобраться Главред.

На канале"Историк" рассказывают о том, что традиция вешать ведро на заднюю часть транспортного средства известна еще до появления первого автомобиля. На различный конный транспорт — будь то кареты или телеги — сзади вешали ведро с дегтем, которым смазывали оси колес. Деготь уменьшал трение, благодаря чему телега катилась легче, а колеса не скрипели.

Зачем водители вешали на фаркоп авто маленькое ведро в советские времена

В советские времена на многих грузовых автомобилях можно было увидеть ведро, висящее сзади.

Как объясняет автор видео:

Поскольку антифриз и тосол были в дефиците, в системах охлаждения использовали обычную воду. Летом вода постоянно выкипала, и чтобы не перегреть двигатель, ее приходилось доливать. В населенном пункте воду можно было набрать в колодце или колонке, а за его пределами — в ближайшем пруду или реке.

Как использовали эти ведра зимой

С наступлением морозов воду из системы охлаждения приходилось на ночь сливать, поскольку она замерзала, а из-за этого блок двигателя мог лопнуть. Для этого и использовалось ведро. Но, поскольку в кабине оно занимало много места, его вешали где-то сзади.

Автор видео отмечает:

Во время эксплуатации грузового автомобиля зимой после ночной стоянки дизельное топливо в баке часто замерзало. Чтобы завести автомобиль, топливо нужно было разогреть. Для этого использовали паяльную лампу или разводили небольшой костер под топливным баком и двигателем, а удобнее это было сделать в обычном металлическом ведре.

Как ведро помогало в аварийных ситуациях

Также ведро можно было использовать вместо знака аварийной остановки, выставляя его на определенном расстоянии от машины. В случае, когда заканчивалось топливо, водители с ведром выходили на дорогу, чтобы привлечь к себе внимание и обозначить свою просьбу о помощи.

Зачем ведро вешают сейчас

Металлическое ведро для грузовых автомобилей было жизненно необходимым элементом. Но зачем его уменьшенную копию начали вешать на легковые машины? Никакой практической ценности такое маленькое ведро не имеет. Для одних это украшение и оберег автомобиля от поломок в дороге, для других — способ выделиться в потоке или отдать дань прошлому.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

