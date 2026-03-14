Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

Сравнение энергетических кризисов 1990-х годов и современного периода позволяет проанализировать, как изменились экономические, технические и социальные условия в Украине. Хотя в обоих случаях население столкнулось с дефицитом электроэнергии и ограничениями в ее потреблении, причины этих явлений и методы адаптации к ним очень разные. Понимание этих различий помогает оценить путь, который прошло государство от постсоветского упадка до современной устойчивости в условиях военного положения. Главред расскажет более подробно.
Почему в 90-х отключали свет
Кризис 90-х был обусловлен внутренними экономическими и управленческими факторами. После обретения независимости Украина имела значительные генерирующие мощности, превышающие потребности потребления. Однако система оказалась на грани коллапса.
Причины:
- Гиперинфляция и глубокий кризис промышленности — расчеты в электросекторе проводились по бартерным схемам. Живые деньги составляли примерно половину от необходимых объемов.
- Электростанции имели мощности, однако у них не было топлива. Из-за долгов за газ перед Россией и отсутствия средств на закупку угля ТЭС работали "с колес". Запасы топлива на станциях часто сокращались до критического уровня (на 1–3 дня работы).
- Из-за отсутствия баланса между производством и потреблением частота в энергосистеме падала до 49,2 Гц. Это грозило автоматическим отключением АЭС и полным распадом сети. Вияловые отключения были единственным инструментом поддержания частоты.
Почему отключения света возникают сейчас
Что касается нынешних отключений света, то текущая ситуация с электроэнергией имеет внешнюю причину — целенаправленное разрушение инфраструктуры в результате боевых действий. В отличие от 90-х, когда оборудование просто устаревало, сейчас энергосистема подвергается прямым ударам по объектам генерации (ТЭС, ГЭС) и распределения (подстанции, ЛЭП).
Из-за оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и разрушения маневровой генерации в системе возникает физическая нехватка электроэнергии, которую невозможно перекрыть только внутренними ресурсами. В отличие от 90-х, сейчас действует сложная система защиты и оперативного восстановления, которая позволяет энергосистеме работать даже после масштабных повреждений.
Видео о том, чем отличаются отключения электроэнергии в 90-х и сейчас, можно посмотреть здесь:
Бытовая и технологическая адаптация
За тридцать лет технические возможности населения для жизни без света значительно выросли.
В 90-х основными средствами были парафиновые свечи или самодельные масляные лампы. Сегодня используются светодиодные фонари, павербанки, портативные зарядные станции и аккумуляторные системы.
Тридцать лет назад отключение света означало полную информационную изоляцию (работало только проводное радио). Сейчас наличие смартфонов и мобильного интернета позволяет поддерживать связь и работать удаленно. Если раньше жители многоэтажек были полностью зависимы от электричества (в домах без газа), то сейчас массово используются портативные газовые горелки.
Как Украина преодолевала энергетический кризис тогда и сейчас
Энергетический кризис 90-х годов удалось окончательно преодолеть в начале 2000-х за счет перехода к денежным расчетам, модернизации ТЭС и стабилизации работы атомных станций, которые стали основой энергобаланса. Это позволило системе стать прибыльной и надежной.
Современная ситуация гораздо сложнее, поскольку она зависит не только от экономики, но и от фактора безопасности. Главный урок прошлого заключается в том, что энергетическая безопасность базируется на трех факторах: прозрачных финансовых расчетах, диверсификации источников топлива и своевременном техническом обслуживании. Общество оказалось гораздо более устойчивым к отключениям, чем в прошлом, благодаря лучшей информированности и доступности персональных источников энергии.
Об источнике: канал "Объясняем"
"Объясняем" — это украинский аналитически-просветительский YouTube-проект, который разбирает сложные темы через призму истории и технологий. Канал специализируется на объяснении того, как устроены государственные процессы (в частности энергетика), сравнивает прошлое с современностью и развенчивает популярные мифы. Главные особенности: использование архивной хроники, четкая логическая структура и простая подача экспертной информации без лишних эмоций.
