Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

Марина Иваненко
14 марта 2026, 20:16
Украинцы переживали отключения света и в 90-х, но нынешняя ситуация кардинально иная. Что вызывало темноту тогда и как энергосистема работает во время войны.
Как Украина выживала без света в 90-х
Как Украина выживала без света в 90-х / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему в 90-х исчезал свет
  • Почему современные блэкауты отличаются от темноты 90-х

Сравнение энергетических кризисов 1990-х годов и современного периода позволяет проанализировать, как изменились экономические, технические и социальные условия в Украине. Хотя в обоих случаях население столкнулось с дефицитом электроэнергии и ограничениями в ее потреблении, причины этих явлений и методы адаптации к ним очень разные. Понимание этих различий помогает оценить путь, который прошло государство от постсоветского упадка до современной устойчивости в условиях военного положения. Главред расскажет более подробно.

Почему в 90-х отключали свет

Кризис 90-х был обусловлен внутренними экономическими и управленческими факторами. После обретения независимости Украина имела значительные генерирующие мощности, превышающие потребности потребления. Однако система оказалась на грани коллапса.

Причины:

  • Гиперинфляция и глубокий кризис промышленности — расчеты в электросекторе проводились по бартерным схемам. Живые деньги составляли примерно половину от необходимых объемов.
  • Электростанции имели мощности, однако у них не было топлива. Из-за долгов за газ перед Россией и отсутствия средств на закупку угля ТЭС работали "с колес". Запасы топлива на станциях часто сокращались до критического уровня (на 1–3 дня работы).
  • Из-за отсутствия баланса между производством и потреблением частота в энергосистеме падала до 49,2 Гц. Это грозило автоматическим отключением АЭС и полным распадом сети. Вияловые отключения были единственным инструментом поддержания частоты.

Почему отключения света возникают сейчас

Что касается нынешних отключений света, то текущая ситуация с электроэнергией имеет внешнюю причину — целенаправленное разрушение инфраструктуры в результате боевых действий. В отличие от 90-х, когда оборудование просто устаревало, сейчас энергосистема подвергается прямым ударам по объектам генерации (ТЭС, ГЭС) и распределения (подстанции, ЛЭП).

Из-за оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и разрушения маневровой генерации в системе возникает физическая нехватка электроэнергии, которую невозможно перекрыть только внутренними ресурсами. В отличие от 90-х, сейчас действует сложная система защиты и оперативного восстановления, которая позволяет энергосистеме работать даже после масштабных повреждений.

Видео о том, чем отличаются отключения электроэнергии в 90-х и сейчас, можно посмотреть здесь:

Бытовая и технологическая адаптация

За тридцать лет технические возможности населения для жизни без света значительно выросли.

В 90-х основными средствами были парафиновые свечи или самодельные масляные лампы. Сегодня используются светодиодные фонари, павербанки, портативные зарядные станции и аккумуляторные системы.

Тридцать лет назад отключение света означало полную информационную изоляцию (работало только проводное радио). Сейчас наличие смартфонов и мобильного интернета позволяет поддерживать связь и работать удаленно. Если раньше жители многоэтажек были полностью зависимы от электричества (в домах без газа), то сейчас массово используются портативные газовые горелки.

Как Украина преодолевала энергетический кризис тогда и сейчас

Энергетический кризис 90-х годов удалось окончательно преодолеть в начале 2000-х за счет перехода к денежным расчетам, модернизации ТЭС и стабилизации работы атомных станций, которые стали основой энергобаланса. Это позволило системе стать прибыльной и надежной.

Современная ситуация гораздо сложнее, поскольку она зависит не только от экономики, но и от фактора безопасности. Главный урок прошлого заключается в том, что энергетическая безопасность базируется на трех факторах: прозрачных финансовых расчетах, диверсификации источников топлива и своевременном техническом обслуживании. Общество оказалось гораздо более устойчивым к отключениям, чем в прошлом, благодаря лучшей информированности и доступности персональных источников энергии.

Об источнике: канал "Объясняем"

"Объясняем" — это украинский аналитически-просветительский YouTube-проект, который разбирает сложные темы через призму истории и технологий. Канал специализируется на объяснении того, как устроены государственные процессы (в частности энергетика), сравнивает прошлое с современностью и развенчивает популярные мифы. Главные особенности: использование архивной хроники, четкая логическая структура и простая подача экспертной информации без лишних эмоций.

