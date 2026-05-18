Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

Приметы о беременности до сих пор пугают многих женщин. Врачи объяснили, почему они никак не влияют на ребенка.

Приметы о беременности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Многие беременные женщины и их родственники спорят о том, стоит ли покупать одежду и коляску заранее, или лучше подождать, пока родится ребенок. Запрет на покупки до рождения ребенка — это одна из самых известных народных примет, которой часто боятся даже те, кто вообще не верит в приметы и мистику — подробнее расскажет Главред.

Как пишет издание УНИАН, эта приметка появилась очень давно. Наши предки верили, что до рождения душа ребенка живет в мире духов. Покупка вещей считалась призывом для души. Люди боялись, что если купить одежду или кроватку раньше, то ребенок "влюбится" в эти вещи и не захочет рождаться или родится больным.

Как к приметы относятся сегодня

Современная медицина давно доказала, что этот знакомый всем миф не имеет под собой никакой реальной силы. Купленные вещи никак не влияют на здоровье малыша или течение беременности.

Более того, психологи и врачи советуют готовиться к появлению ребенка заранее по простым причинам:

После родов у вас просто не будет времени и сил бегать по магазинам.

Можно спокойно выбрать хорошие товары по выгодной цене и без спешки.

Кроме того, покупать маленькие вещи — это дополнительная радость для будущей мамы.

Как поступить правильно

Верить в эту примету или нет — каждый решает сам. Главное, чтобы будущая мама чувствовала себя спокойно.

Если вы все же волнуетесь и боитесь примет, есть простой компромисс:

Выберите все необходимое в интернет-магазинах и сохраните ссылки. Когда ребенок родится и мама будет в роддоме, папа или родственники смогут все купить по этому списку буквально за один день.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.

