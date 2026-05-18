Новый премьер Венгрии Мадьяр выставил Украине условие для вступления в ЕС – что известно

Юрий Берендий
18 мая 2026, 20:33
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о начале технических переговоров с Украиной по вопросу гарантий прав венгерской общины в Закарпатье.
Мадьяр выдвинул Украине условие для вступления в ЕС — о чем идет речь

О чем идет речь в материале:

  • Будапешт начал технические переговоры с Киевом о правах меньшинств
  • Гарантии для венгров Закарпатья являются условием для интеграции в ЕС

В понедельник, 18 мая, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о начале переговоров с украинской стороной о предоставлении правовых гарантий венгерской общине в Закарпатье. По его словам, этот вопрос является важным условием для дальнейшего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По словам Мадьяра, разговор состоялся перед заседанием правительства.

"Мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленный на скорейшее обеспечение правовых гарантий языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины в Закарпатье", — отметил он.

По словам венгерского премьера, Кошта также подчеркнул в разговоре, что накануне четко донес президенту Украины позицию о необходимости соблюдения прав венгерского меньшинства в Украине, как предпосылки для дальнейших шагов в отношениях между Киевом и ЕС.

В этом контексте стоит упомянуть, что еще до инаугурации и официального вступления в должность Петер Мадьяр выдвигал условие для поддержки начала официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Речь шла о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Об этом сообщало агентство Bloomberg.

По информации источников издания, во время встречи в Брюсселе с президентом Европейского совета Антониу Коштой Мадьяр озвучил требования, которые фактически повторяют перечень из 11 пунктов, ранее выдвинутых правительством Виктора Орбана. Основные претензии касаются гарантирования прав венгерской общины в Украине и обеспечения возможности беспрепятственного обучения на венгерском языке.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Какой будет политика Петера Мадьяра в отношении России

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что между пророссийским курсом Виктора Орбана и позицией нового правительства Петера Мадьяра существует принципиальная разница. По его словам, новая венгерская власть является значительно более проевропейской, хотя в то же время и в дальнейшем отстаивает национальные интересы Венгрии.

Власюк также подчеркнул, что не считает реалистичным лоббирование интересов России в Европейском Союзе со стороны каких-либо прагматичных и рассудительных политиков.

Кроме того, он отметил, что основной этап консультаций между Брюсселем и новым правительством Венгрии начнется после окончательного формирования Кабинета министров, ориентировочно в начале или в середине мая.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Напомним, Мадьяр выдвинул требование о расширении прав венгров Закарпатья еще после победы его партии на выборах и анонсировал отдельную встречу с Владимиром Зеленским в Берегово. Политик тогда заявил, что Киев должен отменить ограничения в языковой и образовательной сферах. Также речь шла о необходимости изменений в использовании венгерского языка в официальных учреждениях.

Отметим, Зеленский поздравил нового премьера Венгрии Петера Мадьяра после инаугурации и заявил о готовности строить отношения на принципах добрососедства и взаимного уважения. В ответ Мадьяр говорил о необходимости обновления страны и обозначил курс на пересмотр отдельных подходов предыдущего правительства Виктора Орбана.

Как ранее сообщал Главред, Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и назвал такой сценарий "абсурдным" из-за войны. В то же время он признал Украину жертвой российской агрессии. Новый глава правительства также неоднократно подчеркивал, что вопрос венгерского меньшинства останется для Будапешта одним из ключевых в диалоге с Киевом.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

