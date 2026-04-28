Мадьяр сделал заявление о встрече с Зеленским и выдвинул требование Украине

Алексей Тесля
28 апреля 2026, 21:38
Петер Мадьяр требует, чтобы Украина отменила "ограничения прав" для венгров.
Петер Мадьяр анонсировал встречу с Владимиром Зеленским

Главное:

  • Петер Мадьяр инициировал встречу с Владимиром Зеленским
  • Украина должна отменить ограничения прав для венгров, заявил Мадьяр

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр встретился с мэром украинского города Берегово Золтаном Бабьяком.

"В своем кабинете я принял мэра Берегово Золтана Бабьяка, который проинформировал меня о положении венгров в Закарпатье и об ужасах войны. Мы пришли к согласию, что в интересах венгров, проживающих в Закарпатье, заключается необходимость вывести отношения между Венгрией и Украиной на новую основу. Учитывая вышесказанное, я инициирую встречу в начале июня с президентом Украины Владимиром Зеленским, символично, в городе Берегово, где проживает венгерское большинство", – написал он в соцсети Facebook.

Он отметил, что цель встречи – помочь венграм Закарпатья и способствовать их закреплению на родной земле.

"Пришло время, чтобы Украина отменила ограничения прав, существующие уже более десятилетия, и чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные и высшие образовательные права и снова стали равноправными, уважаемыми гражданами Украины. Это также поможет обеспечить, чтобы после окончания войны как можно больше венгров Закарпатья смогли вернуться на свою родину. Если нам удастся решить эти вопросы, это, несомненно, позволит открыть новую страницу в двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией", – подчеркнул Мадьяр, добавив, что считает "перспективными, но недостаточными" уступки, объявленные украинским правительством в 2025 году в области образования.

Так, указал Мадьяр, в Украине высшее образование остается одноязычным, выпускные экзамены проводятся на украинском языке, и в других официальных сферах языкового потребления также не произошло существенных изменений.

"По-прежнему официальное вещание в Украине строго базируется на одном языке. В государственном управлении, судах, официальных процедурах можно использовать только украинский язык. Венгерское меньшинство не может требовать официального обслуживания на родном языке даже в населенных пунктах, где большинство населения составляют венгры. Ограничения сохранились также в сфере общественной жизни и культуры: мероприятия и средства массовой информации на венгерском языке могут функционировать, но в условиях квот, регистрационных и формальных требований. В публичных выступлениях официальные лица – например, директора школ или мэры – по-прежнему не могут свободно пользоваться своим родным языком. Поэтому я призываю украинское руководство решиться на решительные шаги в указанных сферах на пути к европейским ценностям и настоящей свободе и равенству", – резюмировал Мадьяр.

Что предшествовало

Как сообщалось, для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в Украине зарегистрировались 355 тыс. 371 человек. Для абитуриентов, которые учились на языках коренных народов или национальных меньшинств, Украинский центр оценивания качества образования обеспечивает перевод заданий по математике, истории Украины, биологии, географии, физики и химии. Этим правом воспользовались 518 человек, для 497 из них задания переведут на венгерский язык, для 18 – на румынский, для 3 – на польский.

Как ранее сообщал Главред, Украина сигнализировала о готовности немедленно начать диалог с новым руководством Венгрии и открыть "новую добрососедскую страницу" в отношениях между двумя странами.

Напомним, ранее в Венгрии прошло голосование на парламентских выборах. В стране зафиксирована исторически высокая явка избирателей.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

О персоне - Петер Мадьяр

Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда в 2024 году объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP - правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия. Его партия "Тиса" стала победителем парламентских выборов 2026.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Венгрии Петер Мадьяр
Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

