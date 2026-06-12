Капуста будет защищена весь сезон: дешевое средство, которое спасет урожай

После обработки этим средством на листьях образуется тонкая защитная пленка, которая отпугивает тлю и затрудняет питание мелких насекомых.

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Как защитить капусту от тли и гусениц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем обработать капусту от вредителей

Какие натуральные средства работают лучше всего

Тля и гусеницы снова активизировались на огородах, и капуста становится одной из первых их жертв. За несколько дней вредители способны полностью уничтожить листья, замедлить рост растений и свести на нет будущий урожай.

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Когда применять химию уже поздно или нежелательно, огородники возвращаются к проверенному натуральному методу — обработке капусты молочной сывороткой. Об этом пишет ТСН.

Почему сыворотка действует против вредителей

Молочная сыворотка создает на листьях тонкую кислую пленку, которая становится естественным барьером для тли, капустной белянки и мелких гусениц. Молочнокислые бактерии и органические кислоты изменяют микрофлору поверхности листьев, делая ее непригодной для питания насекомых.

Запах сыворотки также отпугивает гусениц, поэтому вредители реже откладывают яйца на обработанных растениях.

Как приготовить рабочий раствор

Опытные огородники советуют смешать две столовые ложки сыворотки с литром воды или два стакана на стандартное ведро. Для лучшего прилипания к листьям добавляют чайную ложку жидкого или натертого хозяйственного мыла.

Опрыскивать нужно тщательно, уделяя внимание нижней стороне листьев — именно там чаще всего прячутся вредители. Обработку проводят вечером или в пасмурную погоду раз в 7–10 дней.

Сыворотка не только отпугивает насекомых, но и снижает риск грибковых инфекций. Молочнокислые бактерии подавляют развитие патогенов и укрепляют естественный иммунитет растений. В составе сыворотки есть калий, кальций и другие микроэлементы, которые способствуют формированию плотных, здоровых кочанов.

Какие натуральные средства используют еще

Среди популярных альтернатив — настой чеснока, табачная пыль, отвар полыни и раствор нашатырного спирта. Однако именно молочная сыворотка остается одним из самых безопасных вариантов, ведь ее можно применять в течение всего сезона без риска для растений и почвы.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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