Что делать с нашествием муравьев в саду: копеечный порошок выгонит вредителей

Мелкие черные муравьи, как правило, безвредны. Однако массовое нашествие насекомых в саду приводит к быстрому размножению тли.

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Что привлекает муравьев в сад и как от них избавиться навсегда? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что привлекает муравьев в саду

Какие народные средства помогут избавиться от муравьев

Муравьи, как и большинство насекомых, появляются с началом садового сезона, проявляя повышенную активность при повышении температуры до 24°C. Не все муравьи вредны, но гнезда в цветочных и овощных грядках могут стать настоящей проблемой.

Чего боятся муравьи в саду и как избавиться от муравьев народными средствами - пишет Главред.

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Почему муравьи появились в саду

Сады предоставляют муравьям богатую среду обитания, обеспечивая их пищей, водой и убежищем.

Нашествие тли — одна из главных причин появления муравьев. Медовая роса, которую они оставляют после поедания растений, является для них основным источником пищи. Муравьи собирают и защищают тлю, перенося ее с растения на растение, чтобы обеспечить себя медовой росой. В свою очередь, это дает тле больше возможностей для размножения и нанесения ущерба сельскохозяйственным культурам и цветам, пишет The Spruce.

Чем опасны муравьи для растений

Хотя корни растений не являются источником пищи, активность муравьев наносит им ущерб. Насекомые строят гнезда, прокладывая туннели и случайно поедая растения. Сеянцы особенно уязвимы, и слишком большое количество муравьев может привести к гибели растений.

Мелкие черные муравьи, как правило, безвредны, но колония муравьев-листорезов может уничтожить все сельскохозяйственные культуры, а агрессивные огненные муравьи строят огромные муравейники и наносят болезненный укус при беспокойстве.

Если вы заметили несколько черных муравьев вокруг растений, обычно это не повод для беспокойства. Но если вы видите явные гнезда с высокой активностью в горшечных растениях, вокруг цветов или сельскохозяйственных культур, то пора принимать меры.

Как избавиться от муравьев простым способом

Муравьи обладают хорошо развитым обонянием и избегают неприятных запахов. Опытные садоводы используют это в своих интересах, заставляя муравьев покидать гнездо и искать более благоприятные условия в другом месте.

Некоторые методы уничтожают муравьев при контакте, другие служат репеллентами или барьерами. В зависимости от ваших конкретных потребностей, некоторые методы будут работать лучше или хуже. Также можно комбинировать методы для многоуровневого подхода.

1. Вода.

Обильное затопление гнезда и прилегающей территории водой приводит к гибели рабочих муравьев и, возможно, королевы, что нарушает жизнедеятельность колонии.

Горячая вода или вода с несколькими каплями эфирного масла, например, мяты или цитрусовых, отпугивает выживших муравьев.

Затопление наиболее эффективно работает прохладным утром, когда муравьи находятся ближе к поверхности почвы.

2. Бура и сахар.

Бура — это природный минерал, убивающий муравьев при контакте или попадании внутрь. Ее можно использовать в жидком виде, в виде порошка или пасты.

Для жидкой приманки смешайте 2 столовые ложки буры с 2 столовыми ложками сахара в 1 стакане теплой воды. Для сухой приманки смешайте равные части буры и сахара или используйте три части сахара на одну часть буры. Добавьте немного воды, чтобы получилась паста.

Разложите раствор вокруг отверстия гнезда и муравьиных троп. Привлеченные сахаром, муравьи переносят это смертельное вещество обратно в гнездо - в результате они уничтожают других муравьев.

Важно! Бура содержит кислоту, токсичную для домашних животных и детей при употреблении в больших количествах.

При использовании раствора буры и сахара для уничтожения муравьев, рекомендуется помещать порошок или пасту в закрытые емкости с небольшими отверстиями, чтобы только муравьи имели доступ.

3. Диатомитовая земля.

Это органическое вещество в виде порошка, которое служит барьером, препятствуя доступу к растениям. Она состоит из экзоскелетов крошечных морских животных и содержит острые осколки, которые проникают в тела муравьев и убивают их.

Насыпьте порошок вокруг горшечных растений и клумб.

4. Уксус.

Раствор из равных частей уксуса и воды действует как отпугивающее средство. Когда вы видите множество муравьев, следующих друг за другом взад и вперед по прямой линии, они следуют по феромонному следу. Сильный запах уксуса маскирует феромон и сбивает муравьев с толку, заставляя их пойти в новое место.

Смешайте уксус и распылите раствор в пульверизаторе на вход в муравейник и вдоль муравейника. Чрезмерное использование уксуса может изменить pH почвы, поэтому используйте этот раствор с осторожностью.

5. Корица.

Эта популярная кухонная специя — еще одно средство, отпугивающее муравьев, благодаря которому они перемещаются в более подходящее место. Посыпьте корицей зараженные растения и клумбы.

6. Кофейная гуща.

Использованная кофейная гуща — это кратковременное решение, которое действует как отпугивающее средство и физический барьер. Она также обогащает почву азотом, фосфором и калием. Рассыпьте использованную гущу вдоль муравьиных троп и вокруг отверстий муравейников.

Самые опасные муравьи Украины / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление муравьев

Поддерживайте чистоту во дворах и садах, удаляя пролитую еду и напитки, особенно после мероприятий на открытом воздухе.

Уберите садовый мусор, удалите листья, ветки и другие остатки растений, которые привлекают муравьев.

Высаживайте между цветниками и овощами сильно пахнущие травы, которые не нравятся муравьям, такие как мята, розмарин и бархатцы.

Почините протекающие краны и устраните источники застоя воды.

Используйте натуральные средства отпугивания: посыпьте или распылите корицу, кофейную гущу или уксус вдоль муравьиных троп и возле отверстий муравейников.

Смотрите видео - Как избавиться от муравьев в саду:

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