Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать с нашествием муравьев в саду: копеечный порошок выгонит вредителей

Анна Ярославская
11 июня 2026, 11:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мелкие черные муравьи, как правило, безвредны. Однако массовое нашествие насекомых в саду приводит к быстрому размножению тли.
Муравьи
Что привлекает муравьев в сад и как от них избавиться навсегда? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что привлекает муравьев в саду
  • Какие народные средства помогут избавиться от муравьев

Муравьи, как и большинство насекомых, появляются с началом садового сезона, проявляя повышенную активность при повышении температуры до 24°C. Не все муравьи вредны, но гнезда в цветочных и овощных грядках могут стать настоящей проблемой.

Чего боятся муравьи в саду и как избавиться от муравьев народными средствами - пишет Главред.

видео дня

Почему муравьи появились в саду

Сады предоставляют муравьям богатую среду обитания, обеспечивая их пищей, водой и убежищем.

Нашествие тли — одна из главных причин появления муравьев. Медовая роса, которую они оставляют после поедания растений, является для них основным источником пищи. Муравьи собирают и защищают тлю, перенося ее с растения на растение, чтобы обеспечить себя медовой росой. В свою очередь, это дает тле больше возможностей для размножения и нанесения ущерба сельскохозяйственным культурам и цветам, пишет The Spruce.

Чем опасны муравьи для растений

Хотя корни растений не являются источником пищи, активность муравьев наносит им ущерб. Насекомые строят гнезда, прокладывая туннели и случайно поедая растения. Сеянцы особенно уязвимы, и слишком большое количество муравьев может привести к гибели растений.

Мелкие черные муравьи, как правило, безвредны, но колония муравьев-листорезов может уничтожить все сельскохозяйственные культуры, а агрессивные огненные муравьи строят огромные муравейники и наносят болезненный укус при беспокойстве.

Если вы заметили несколько черных муравьев вокруг растений, обычно это не повод для беспокойства. Но если вы видите явные гнезда с высокой активностью в горшечных растениях, вокруг цветов или сельскохозяйственных культур, то пора принимать меры.

Как избавиться от муравьев простым способом

Муравьи обладают хорошо развитым обонянием и избегают неприятных запахов. Опытные садоводы используют это в своих интересах, заставляя муравьев покидать гнездо и искать более благоприятные условия в другом месте.

Некоторые методы уничтожают муравьев при контакте, другие служат репеллентами или барьерами. В зависимости от ваших конкретных потребностей, некоторые методы будут работать лучше или хуже. Также можно комбинировать методы для многоуровневого подхода.

1. Вода.

Обильное затопление гнезда и прилегающей территории водой приводит к гибели рабочих муравьев и, возможно, королевы, что нарушает жизнедеятельность колонии.

Горячая вода или вода с несколькими каплями эфирного масла, например, мяты или цитрусовых, отпугивает выживших муравьев.

Затопление наиболее эффективно работает прохладным утром, когда муравьи находятся ближе к поверхности почвы.

2. Бура и сахар.

Бура — это природный минерал, убивающий муравьев при контакте или попадании внутрь. Ее можно использовать в жидком виде, в виде порошка или пасты.

Для жидкой приманки смешайте 2 столовые ложки буры с 2 столовыми ложками сахара в 1 стакане теплой воды. Для сухой приманки смешайте равные части буры и сахара или используйте три части сахара на одну часть буры. Добавьте немного воды, чтобы получилась паста.

Разложите раствор вокруг отверстия гнезда и муравьиных троп. Привлеченные сахаром, муравьи переносят это смертельное вещество обратно в гнездо - в результате они уничтожают других муравьев.

Важно! Бура содержит кислоту, токсичную для домашних животных и детей при употреблении в больших количествах.

При использовании раствора буры и сахара для уничтожения муравьев, рекомендуется помещать порошок или пасту в закрытые емкости с небольшими отверстиями, чтобы только муравьи имели доступ.

3. Диатомитовая земля.

Это органическое вещество в виде порошка, которое служит барьером, препятствуя доступу к растениям. Она состоит из экзоскелетов крошечных морских животных и содержит острые осколки, которые проникают в тела муравьев и убивают их.

Насыпьте порошок вокруг горшечных растений и клумб.

4. Уксус.

Раствор из равных частей уксуса и воды действует как отпугивающее средство. Когда вы видите множество муравьев, следующих друг за другом взад и вперед по прямой линии, они следуют по феромонному следу. Сильный запах уксуса маскирует феромон и сбивает муравьев с толку, заставляя их пойти в новое место.

Смешайте уксус и распылите раствор в пульверизаторе на вход в муравейник и вдоль муравейника. Чрезмерное использование уксуса может изменить pH почвы, поэтому используйте этот раствор с осторожностью.

5. Корица.

Эта популярная кухонная специя — еще одно средство, отпугивающее муравьев, благодаря которому они перемещаются в более подходящее место. Посыпьте корицей зараженные растения и клумбы.

6. Кофейная гуща.

Использованная кофейная гуща — это кратковременное решение, которое действует как отпугивающее средство и физический барьер. Она также обогащает почву азотом, фосфором и калием. Рассыпьте использованную гущу вдоль муравьиных троп и вокруг отверстий муравейников.

Самые опасные муравьи Украины
Самые опасные муравьи Украины / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление муравьев

Поддерживайте чистоту во дворах и садах, удаляя пролитую еду и напитки, особенно после мероприятий на открытом воздухе.

Уберите садовый мусор, удалите листья, ветки и другие остатки растений, которые привлекают муравьев.

Высаживайте между цветниками и овощами сильно пахнущие травы, которые не нравятся муравьям, такие как мята, розмарин и бархатцы.

Почините протекающие краны и устраните источники застоя воды.

Используйте натуральные средства отпугивания: посыпьте или распылите корицу, кофейную гущу или уксус вдоль муравьиных троп и возле отверстий муравейников.

Смотрите видео - Как избавиться от муравьев в саду:

Ранее Главред писал, как избавиться от луковой мухи без дорогой химии.

Также мы писали о том, как распознать морковную муху и понять, что урожай под угрозой.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород муравьи сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

12:24Война
Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

11:33Экономика
"Единственный сейчас рычаг давления": эксперт раскрыл, что заставит РФ завершить войну

"Единственный сейчас рычаг давления": эксперт раскрыл, что заставит РФ завершить войну

10:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Китайский гороскоп на сегодня, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

Китайский гороскоп на сегодня, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

Последние новости

12:26

Низкие потолки: какие приемы помогут сделать комнату визуально просторнее

12:24

Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

12:06

Звезду "Великолепного века" задержали за наркотики в Турции

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 12 июня: Тиграм - осмотрительность, Свиньям - выбор

11:39

Стероидный старик: солист группы "Дискотека Авария" изменился до неузнаваемости

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
11:33

Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

11:32

Зуд после укуса комара исчезнет через минуту: ученые назвали неожиданный способ

11:06

Что нужно сделать с солью в праздник 12 июня: строгие приметы

11:04

Звезду сериала "Кадетство" будут судить в Украине — в чем его обвиняют

Реклама
11:04

Что делать с нашествием муравьев в саду: копеечный порошок выгонит вредителей

10:54

Гороскоп на завтра, 12 июня: Девам — хорошие новости, Водолеям — критика

10:19

"Единственный сейчас рычаг давления": эксперт раскрыл, что заставит РФ завершить войну

10:08

Гороскоп Таро на завтра 12 июня: Близнецам - вызов, Стрельцам - старт

10:01

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

09:54

Удары будут еще масштабнее: Путин в отчаянии и планирует зимнее наступление - NYP

09:40

Онкобольной путинист Буйнов перенес инсульт: что известно

09:18

О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду для мытья пола

08:20

"Шахеды" и "Искандеры" теряют точность: "Флеш" объяснил важность атак на Чебоксары

08:10

Леонид Невзлин: как Иран понял главную слабость политики Трампамнение

07:56

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ юга РФ: Афипский НПЗ охватил огонь

Реклама
07:14

"Целых мостов не осталось": Крым атаковали дроны, гремели взрывы и вспыхнули пожары

05:20

"Ни в коем случае не шапочка": как правильно одевать ребенка в жаркие летние дни

05:01

7 главных курортов СССР: куда миллионы людей ехали за дефицитным отдыхом

04:30

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

04:09

Можно ли давать кошкам куриное мясо: ответ удивит многих хозяевВидео

03:55

Россия создает новые базы на границе с НАТО: сколько там будет оккупантов

03:37

Будет плодоносить до морозов: когда и чем подкармливать ремонтантную малинуВидео

03:08

"Может открыться окно возможностей": закончится ли война в 2026 году - командир

03:01

Ошибка из уроков языка: какие украинские слова на самом деле начинаются на "И"

02:17

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: эксперт назвал возможные сроки

01:11

Когда рождаются самые заботливые и активные дедушки: названы 4 даты

00:05

РФ атаковала в дом на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок

10 июня, среда
23:19

В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

23:14

Как избавиться от белокрылки на капусте: поэтапный эффективный метод без химииВидео

23:08

Дженнифер Лопес разрыдалась, увидев своего сына: что он сделал

22:50

Зачем вешают носок на ветки — помогает ли такой лайфхак от вредителей

22:45

Крым стал первым сигналом: Россия оказалась в шаге от коллапса

22:41

Тодоренко скопировала роскошный образ Тины Кароль: что получилось

22:12

Как правильно называть Бабу Ягу на украинском: ведьма, которая лечила детей

21:57

Сумы под атакой дронов: повреждены поезд, дом, есть пострадавшие

Реклама
21:23

Путин награждал лично: "Мадяр" отчитался о ликвидации топ-оккупанта

21:11

Камалия снова в больнице: что происходит с певицейВидео

20:44

"Хейтила вся страна": Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине

20:27

Зачем добавлять перец чили в корм для птиц в июне: секрет садоводов

20:26

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

20:08

В Украине изменят штрафы для автомобилистов — кого коснется в первую очередь

19:39

На Житомирщине людей удерживали в трудовом рабстве: что известно о преступной схемеФотоВидео

19:25

Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом

19:10

Копытько объяснил, почему Севастополь нельзя оставлять России даже в историимнение

18:48

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять