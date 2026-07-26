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Будет храниться до нового урожая и даже дольше: китайский способ хранения чеснока

Юрий Берендий
26 июля 2026, 04:32
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Огородник рассказал, почему косички, холод и ферментация спасают урожай от порчи.
Будет храниться до нового урожая и даже дольше: китайский способ хранения чеснока
Как хранить чеснок - методы огородников из трёх стран / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как хранить озимый чеснок в домашних условиях
  • Как плести косы из чеснока
  • При какой температуре хранить чеснок

Озимый чеснок после выкопки требует правильной подготовки, иначе он быстро прорастет или высохнет еще до начала зимы. Автор YouTube-канала "Файна дача" рассказал о проверенном годами способе хранения урожая и объяснил, какие условия являются критическими для его сохранности.

Главред выяснил, как хранить чеснок.

видео дня

Первый и самый важный этап - просушка. Блогер подчеркивает, что стебель сразу после выкопки обрезать нельзя.

"Сушите чеснок 3–4 недели вместе с листьями в тени и в хорошо проветриваемом помещении", - советует огородник.

Как заплести чеснок в косичку для длительного хранения

После полной просушки головки можно сплести в косичку вместе с сухим стеблем и листьями. Это не только эстетический прием, но и действенный способ продлить свежесть продукта.

"Головки не соприкасаются друг с другом, а воздух свободно проникает сквозь такую гирлянду - благодаря этому чеснок значительно дольше не прорастает. Повесил на сушку - и все", - отметил автор канала.

При какой температуре и влажности хранить чеснок

Помимо способа подвешивания, решающую роль играет микроклимат в помещении. Огородник назвал три ключевых параметра, которые определяют, доживет ли чеснок до нового урожая.

"Есть три условия, которые нужно запомнить: температура от +2 °C до +5 °C, влажность 50–60% и полная темнота. Если нарушить хотя бы одно, чеснок либо прорастет, либо высохнет", - предупредил блогер.

Смотрите видео о том, как сушить чеснок после выкопки:

Как хранят чеснок в Китае, Франции и Корее

Подходы к хранению урожая различаются в зависимости от страны и объемов выращивания:

  • Китай: В стране, где чеснок производят миллионами тонн, ставку делают на технологичность. Его хранят в холодильных камерах строго при 0 °C, где точность температуры решает всё.
  • Франция: Традиция плетения чесночных кос стала частью местной культуры и гастрономического бренда.
  • Южная Корея: Корейцы нашли свой способ продлить срок хранения урожая - они его маринуют или ферментируют.
Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

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Об источнике: "Файна дача"

"Файна дача" - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и загородному образу жизни. Автор проекта делится практическими советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, уходу за садом, а также собственным опытом ведения приусадебного хозяйства.

Основной контент канала посвящён выращиванию помидоров, перца, капусты, бахчевых культур, клубники, чеснока, плодовых деревьев и других растений. Автор демонстрирует реальные эксперименты на грядках, рассказывает об органическом земледелии, эффективных способах подкормки растений, борьбе с вредителями и сезонных работах в саду и на огороде. Особое внимание уделено практическим советам, которые можно применить в домашнем хозяйстве.

Помимо материалов о выращивании растений, на канале выходят видео о жизни на природе, велопутешествиях, обустройстве дачного участка, использовании солнечных панелей и других темах, связанных с загородным бытом. Автор также публикует рецепты домашних заготовок, натуральных удобрений и делится собственными наблюдениями по ведению хозяйства.

Канал был создан в конце 2022 года. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 15 тысяч подписчиков и более 240 видео, регулярно пополняясь новыми материалами для садоводов и огородников.

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