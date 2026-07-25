Пугачева назвала два условия для приезда в Киев: "Давайте побыстрее"

Звездная пара выразила готовность выступить в Киеве.

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Алла Пугачева про выступление в Киеве / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, pugacheva.hub

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Что Алла Пугачева и Максим Галкин ответили на вопрос о визите в Украину

При каких условиях Примадонна готова выступить в Киеве

Российская эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин не исключили возможность своего будущего визита в Украину. В комментарии "Новини. LIVE" артистка назвала два условия для своего приезда в Киев.

Во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 артисты пообщались с украинскими журналистами и выразили готовность приехать с концертом в Киев, но только после окончания войны. Знаменитости в очередной раз подчеркнули свою солидарность с украинцами.

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"Ну, вы же знаете, что мы вас поддерживаем", - заверил Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева на фестивале Лаймы Вайкуле / фото: instagram.com, pugacheva.hub

Во время общения с прессой артистам задали прямой вопрос о возможном визите в Украину и даже о проведении концерта. Галкин отреагировал сдержанно.

"Знаете, вы задаете странные вопросы", - ответил юморист.

Однако Примадонна проявила больше инициативы и открыто обратилась к украинцам. Артистка отметила, что не будет против выступить в Украине, однако для этого нужны мир и приглашение.

Алла Пугачева про Украину / скрин из видео

"Давайте там, побыстрее. Пригласите, споем вместе. Только под мирным небом, пожалуйста", - эмоционально заявила певица.

Ранее аналогичный вопрос журналисты задавали звездной паре еще на прошлогоднем фестивале, однако тогда Максим Галкин высказывался гораздо увереннее. Юморист заявил, что они с Аллой Пугачевой обязательно приедут, как только им это позволят.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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