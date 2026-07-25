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"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

Константин Пономарев
25 июля 2026, 10:56обновлено 25 июля, 11:35
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В Threads появились десятки публикаций после ударов по складах Wildberries. Пользователи жалуются на задержки доставки, убытки и обсуждают пожары.
Дроны атакуют Wildberries
Дроны атакуют Wildberries / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что россияне пишут о пожаре на складе Wildberries
  • Что происходит с товарами на пострадавшем складе
  • Что рассказали продавцы о потерянных миллионах

После атаки беспилотников на складские комплексы Wildberries российские пользователи Threads начали массово публиковать сообщения о последствиях происшествия.

В соцсети обсуждают пожар, задержки заказов, убытки продавцов и даже шутят о ситуации. Главред собрал подборку комментариев.

видео дня

Дроны атакуют Wildberries прямо сейчас

Одним из самых обсуждаемых стал пост пользователя, который заявил, что беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Автор написал, что дроны преодолели около 1750 километров, сопроводив публикацию фотографией пожара и изображением Владимира Путина.

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге
Беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге / Фото: Threads

"Дроны пролетели 1 750 км во славу российского ПВО и фараона. Это все, до свидания", - пишет он.

"Спасибо Зеленскому": в сети заговорили об экономическом ущербе

Другой пользователь написал, что, по его мнению, подобные удары наносят серьезный ущерб российской экономике. Автор утверждает, что разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ, и даже призвал поддержать Вооруженные силы Украины, назвав такие атаки эффективнее ударов по гражданским объектам.

Разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ
Разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ / Фото: Threads

"Мы, россияне обязаны каждый день хвалить Зеленского, я объясню. Наш, солнцеликий военнокомандующий президед как делает? Атакует больницы, детские сады и многоэтажки в украинских городах, гибнут десятки тысяч мирных граждан, гибнут даже те, кто относился к Путину неплохо. А Зеленский? Ну просто хирургически и стабильно уничтожает экономику РФ, не убивает нас, мирных диванных, величавых россиян", - написал он.

Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей

Эмоциональную реакцию вызвал пост одного из продавцов Wildberries. Он рассказал, что на складе находился товар почти на 4 миллиона рублей.

По словам автора, он долгие годы развивал бизнес, исправно платил налоги и теперь не понимает, кто возместит ему понесенные убытки.

Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей
Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей / Фото: Threads

"Я обычный человек. Я работал, никого не трогал, бизнес строил, налоги платил. Мне вообще всегда было по***й на эти ваши новости. Я не политик, не эксперт, я просто хотел спокойно работать", - пишет "работяга".

Покупатели жалуются на задержки доставки

Появились и сообщения от обычных покупателей. Одна из пользовательниц рассказала, что ее заказ уже около недели не приходит, хотя раньше подобных задержек не было.

Покупатели жалуются на задержки доставки
Покупатели жалуются на задержки доставки / Фото: Threads

Женщина поинтересовалась, сталкивался ли кто-то еще с такой проблемой. Ничего, скоро возможно придет осознание.

Пользователи спорят из-за уничтоженного склада

Еще один резонансный пост опубликовал пользователь, который раскритиковал тех, кто радуется пожару. Публикация вызвала активную дискуссию в комментариях.

Пользователи спорят из-за уничтоженного склада
Пользователи спорят из-за уничтоженного склада / Фото: Threads

"Зачем вы уничтожаете "наш" бизнес? Мы всего лишь продавали трусики, бронежилеты и каски для наших мальчиков", - пишет он.

Не обошлось без мемов

На фоне произошедшего в соцсетях начали распространяться мемы. Один из пользователей опубликовал изображение склада Ozon с украинской символикой на крыше, намекнув, что такой объект якобы был бы лучше защищен.

Ozon с украинской символикой на крыше
Ozon с украинской символикой на крыше / Фото: Threads

Другие обсуждали скриншот с шуточным уведомлением Wildberries. На нем говорилось, что маркетплейс якобы "проводит лето с огоньком", а в другом фейковом сообщении утверждалось, что заказ был отброшен взрывной волной и его следует искать самостоятельно.

Скриншот с шуточным уведомлением Wildberries
Скриншот с шуточным уведомлением Wildberries / Фото: Threads

Эти публикации быстро разошлись по Threads и собрали тысячи реакций.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В частности, на двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.

За день до этого, в ночь на 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

Ранее, в ночь на 22 июля, Краснодарский край и Ставропольский край России подверглись атаке беспилотников. На территории логистических центров Wildberries вспыхнули масштабные пожары.

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

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