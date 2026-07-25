"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

В Threads появились десятки публикаций после ударов по складах Wildberries. Пользователи жалуются на задержки доставки, убытки и обсуждают пожары.

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Дроны атакуют Wildberries / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что россияне пишут о пожаре на складе Wildberries

Что происходит с товарами на пострадавшем складе

Что рассказали продавцы о потерянных миллионах

После атаки беспилотников на складские комплексы Wildberries российские пользователи Threads начали массово публиковать сообщения о последствиях происшествия.

В соцсети обсуждают пожар, задержки заказов, убытки продавцов и даже шутят о ситуации. Главред собрал подборку комментариев.

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Дроны атакуют Wildberries прямо сейчас

Одним из самых обсуждаемых стал пост пользователя, который заявил, что беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Автор написал, что дроны преодолели около 1750 километров, сопроводив публикацию фотографией пожара и изображением Владимира Путина.

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге / Фото: Threads

"Дроны пролетели 1 750 км во славу российского ПВО и фараона. Это все, до свидания", - пишет он.

"Спасибо Зеленскому": в сети заговорили об экономическом ущербе

Другой пользователь написал, что, по его мнению, подобные удары наносят серьезный ущерб российской экономике. Автор утверждает, что разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ, и даже призвал поддержать Вооруженные силы Украины, назвав такие атаки эффективнее ударов по гражданским объектам.

Разрушение складов и логистической инфраструктуры ослабляет экономику РФ / Фото: Threads

"Мы, россияне обязаны каждый день хвалить Зеленского, я объясню. Наш, солнцеликий военнокомандующий президед как делает? Атакует больницы, детские сады и многоэтажки в украинских городах, гибнут десятки тысяч мирных граждан, гибнут даже те, кто относился к Путину неплохо. А Зеленский? Ну просто хирургически и стабильно уничтожает экономику РФ, не убивает нас, мирных диванных, величавых россиян", - написал он.

Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей

Эмоциональную реакцию вызвал пост одного из продавцов Wildberries. Он рассказал, что на складе находился товар почти на 4 миллиона рублей.

По словам автора, он долгие годы развивал бизнес, исправно платил налоги и теперь не понимает, кто возместит ему понесенные убытки.

Продавец заявил о потере товара почти на 4 миллиона рублей / Фото: Threads

"Я обычный человек. Я работал, никого не трогал, бизнес строил, налоги платил. Мне вообще всегда было по***й на эти ваши новости. Я не политик, не эксперт, я просто хотел спокойно работать", - пишет "работяга".

Покупатели жалуются на задержки доставки

Появились и сообщения от обычных покупателей. Одна из пользовательниц рассказала, что ее заказ уже около недели не приходит, хотя раньше подобных задержек не было.

Покупатели жалуются на задержки доставки / Фото: Threads

Женщина поинтересовалась, сталкивался ли кто-то еще с такой проблемой. Ничего, скоро возможно придет осознание.

Пользователи спорят из-за уничтоженного склада

Еще один резонансный пост опубликовал пользователь, который раскритиковал тех, кто радуется пожару. Публикация вызвала активную дискуссию в комментариях.

Пользователи спорят из-за уничтоженного склада / Фото: Threads

"Зачем вы уничтожаете "наш" бизнес? Мы всего лишь продавали трусики, бронежилеты и каски для наших мальчиков", - пишет он.

Не обошлось без мемов

На фоне произошедшего в соцсетях начали распространяться мемы. Один из пользователей опубликовал изображение склада Ozon с украинской символикой на крыше, намекнув, что такой объект якобы был бы лучше защищен.

Ozon с украинской символикой на крыше / Фото: Threads

Другие обсуждали скриншот с шуточным уведомлением Wildberries. На нем говорилось, что маркетплейс якобы "проводит лето с огоньком", а в другом фейковом сообщении утверждалось, что заказ был отброшен взрывной волной и его следует искать самостоятельно.

Скриншот с шуточным уведомлением Wildberries / Фото: Threads

Эти публикации быстро разошлись по Threads и собрали тысячи реакций.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В частности, на двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.

За день до этого, в ночь на 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

Ранее, в ночь на 22 июля, Краснодарский край и Ставропольский край России подверглись атаке беспилотников. На территории логистических центров Wildberries вспыхнули масштабные пожары.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

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