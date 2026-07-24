ВСУ могут перейти в контратаку и улучшить позиции: Коваленко назвал направление

Главное из заявлений Коваленко:
- ВСУ могут существенно улучшить свои позиции
- Речь идет о контратакующих действиях
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятность наступления ВСУ с новым главнокомандующим Михаилом Драпатым.
"Пока о контрнаступлении говорить рано. Но сегодня у нас действительно есть окно возможностей, когда мы можем существенно улучшить свои позиции", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По мнению эксперта, до начала в России всеобщей мобилизации Украина может провести ряд контратакующих действий.
"Речь идет именно о контратакующих действиях, а не о контрнаступательных. Такие действия могут существенно улучшить наши позиции и расширить зону контроля.Где именно это произойдет и как – говорить не буду. В 2023 году мы слишком много об этом говорили, поэтому сейчас не комильфо высказываться о том, где именно Силы обороны Украины могут проявить себя", - указал он.
Собеседник также считает, что на сегодня наиболее уязвимой для российских оккупантов является их южная оперативная зона.
"Где, когда и как будут реализованы эти возможности, будет решаться на уровне нового главнокомандующего. Времени на это не так много. Первые мобилизованные россияне могут появиться на фронте уже в ноябре. Полноценную базовую военную подготовку они не будут проходить. Самое большее – две недели их поучат стрелять из автомата. То есть фактически у нас есть неделя июля, август, сентябрь и октябрь. Вот на эти три месяца и одну неделю и нужно рассчитывать", - добавил Коваленко.
Назначение Драпатого: важные подробности
Президент Украины назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. На этом посту он сменил Александра Сырского.
После назначения Драпатый поблагодарил Владимира Зеленского за оказанное доверие и возможность возглавить украинскую армию в непростое для страны время. Он также выразил признательность своему предшественнику Александру Сырскому, отметив его последовательную работу по укреплению Вооруженных сил и развитию боеспособности украинского войска.
Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.
Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.
Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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