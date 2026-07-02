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Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

Виталий Кирсанов
2 июля 2026, 18:22
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Украина нуждается в финансовой помощи для наращивания производства вооружения, считает Писториус.
Война в Украине вошла в решающую фазу, считает Писториус
Война в Украине вошла в решающую фазу, считает Писториус / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Что сказал Борис Писториус:

  • Союзники несут общую ответственность за усиление поддержки Украины
  • Бундесвер значительно усилил свои возможности

Война в Украине, вероятно, вступила в решающую фазу, поэтому союзникам Киева важно максимально эффективно использовать этот период для усиления поддержки страны. Такое мнение выразил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью Der Spiegel.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, Украина нуждается в финансовой помощи для наращивания производства вооружения и укрепления своей обороноспособности перед российской агрессией. Он подчеркнул, что союзники несут общую ответственность за сохранение и усиление такой поддержки.

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Писториус также напомнил, что на предстоящем саммите НАТО планируется создание фонда помощи Украине в размере 40 млрд евро. Предполагается, что Германия внесет в него около 12 млрд евро.

Кроме того, министр отметил, что за последние годы Бундесвер значительно усилил свои возможности. По его оценке, сегодня Вооруженные силы Германии находятся в гораздо лучшей боевой готовности, чем в 2022 году.

"Конечно, пробелы всё ещё есть. Многое из заказанного пока не на складах. Но сегодня мы находимся в совершенно ином положении, чем три года назад: наш личный состав растёт, мы учимся совершенно иначе, мы строим гораздо больше, чем в прошлые годы, и осваиваем новые возможности – прежде всего дроны, – используя всё то, чему учимся на опыте Украины", - подчеркнул он.

Реакция Европы на войну в Украине

Как писал Главред, Европейский Союз готов жестко отреагировать на очередной акт террора со стороны Кремля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, реагируя на массированный обстрел Киева в ночь на 2 июля, заявила о намерении немедленно инициировать новые санкции против Москвы.

Европейские страны продолжают искать кандидатуру, которая могла бы представлять их в ходе потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине. При этом ключевым фактором станет не только внутриевропейский консенсус, но и готовность Вашингтона работать с таким представителем. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

Накануне стало известно, что основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.

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О персоне: Борис Писториус

Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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