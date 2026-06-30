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Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия

Юрий Берендий
30 июня 2026, 22:41
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Европе придётся искать не просто авторитетного политика. Эксперт объяснил, почему будущего переговорщика фактически должны одобрить в Вашингтоне.
Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия
Мирные переговоры - кто будет представлять Европу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

О чём сказал Игорь Рейтерович:

  • Европа ищет кандидатуру для будущих переговоров по Украине
  • Кандидата от ЕС нужно будет согласовывать напрямую с Трампом
  • Переговорщиком должен стать человек, с которым Вашингтону будет комфортно

Европейские страны продолжают искать кандидатуру, которая могла бы представлять их в ходе потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине. При этом ключевым фактором станет не только внутриевропейский консенсус, но и готовность Вашингтона работать с таким представителем. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

"То, что Трамп снова поссорился с Мелони, - это важный момент, но он не является главным в этом контексте. Мелони сказала, что представит свое видение. И, кстати, обратите внимание, каково именно это видение: по ее мнению, это не должен быть представитель какой-то большой страны. Это должен быть, условно говоря, представитель страны среднего масштаба. То есть она считает, что на уровне Европы это должен быть человек, с которым президенту США будет комфортно", - отметил Рейтерович.

видео дня

Политолог подчеркивает, что решающим станет не только решение европейских столиц. По его словам, будущий переговорщик должен иметь возможность эффективно взаимодействовать с американской администрацией, которая, вероятно, останется одним из главных участников дипломатического процесса.

"Но здесь нужно честно сказать: кто бы это ни был, кандидатуру нужно будет согласовать не с Путиным, а именно с Трампом. Поскольку Трамп и в дальнейшем будет участвовать в переговорах, очевидно, что это должен быть человек, с которым ему будет комфортно работать", - подчеркнул он.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

В то же время конкретного решения пока нет. Рейтерович отметил, что в европейских политических кругах уже обсуждались различные претенденты, однако часть из них пока не готова взять на себя такую роль. В качестве примера он привёл президента Финляндии Александра Стубба, который заявлял, что пока не видит себя на этой должности, хотя окончательно такую возможность не исключает.

"Не исключаю, что именно такую кандидатуру в конечном итоге и согласуют. Рано или поздно мы о ней услышим. И чем раньше это произойдет, тем лучше, прежде всего, для Европы, ведь она также теряет время, которое могла бы использовать иначе", - сказал Рейтерович.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский назвал главное условие относительно формата будущих встреч при возможном возобновлении переговорного процесса. По его словам, важными остаются вопросы гарантий безопасности после завершения войны и дальнейшего продвижения в Европейский Союз.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин выдвинул новое условие для возобновления диалога, заявив о необходимости учета предыдущих договоренностей. На основе стамбульских договоренностей он обозначил рамки возможного переговорного формата. Путин также указал, что диалог должен учитывать реалии на поле боя и предыдущие позиции российской стороны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Турции выступить посредником в возобновлении переговоров между Украиной и РФ. Анкара готова вновь принимать делегации обеих стран для переговоров. Он также отметил, что переговорный процесс фактически остановился, в то время как боевые действия усилились.

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О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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