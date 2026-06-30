Венгрия выступила против новых правил ЕС для украинцев: о чем заявил Мадьяр

Премьер-министр Венгрии заверил, что страна уже выразила своё несогласие на общеевропейском уровне.

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Мадьяр ответил, примет ли Венгрия мужчин призывного возраста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

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Венгрия сохранит убежище для украинских мужчин

Будапешт отверг мобилизационные ограничения Еврокомиссии

Венгерское правительство выступило против инициативы Европейской комиссии по ограничению прав на временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, находящихся за границей без официального разрешения на выезд. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает "РБК-Украина".

Контекст дискуссии в парламенте

Вопрос прямо поднял депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи. Он призвал правительство четко обозначить позицию, подчеркнув, что потенциальные ограничения Брюсселя напрямую затронут венгерскую общину Закарпатья. По словам Тороцкаи, в случае депортации или лишения статуса мужчин могут отправить на фронт "в качестве пушечного мяса".

Позиция правительства Петера Мадьяра

Премьер-министр заверил, что Венгрия уже зафиксировала свое несогласие на общеевропейском уровне во время заседания Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

"Министр внутренних дел Габор Посвай заявил, что Венгрия и еще несколько государств-членов не поддерживают предложение Европейской комиссии", - подчеркнул Петер Мадьяр.

Глава правительства также обратил внимание на юридические и временные нюансы:

Даже если Брюссель утвердит новые правила, они вступят в силу не раньше марта 2027 года.

Общеевропейские ограничения не отменяют право Будапешта самостоятельно решать, кому предоставлять статус беженца. Венгрия планирует и в дальнейшем принимать тех, кто спасается от войны или мобилизации.

В заключение Петер Мадьяр заверил в полной поддержке закарпатских венгров, подытожив: "Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство „Тисы" как здесь, так и за рубежом".

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - прогноз ООН

Представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт заявила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей захотят вернуться.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приняла, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61 % беженцев. В декабре 2025 года - 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", - сказала представительница УВКБ ООН.

По её словам, около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за рубежом во время войны.

"Модель показывает, что домой вернутся 3–3,5 миллиона человек после окончания войны", - подчеркнула она.

Согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше - с севера континента.

Украинские беженцы в Европе - последние новости по теме

Напомним, ранее в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Отметим, что в свежем сводке УВКБ ООН сообщили о результатах прогноза возвращения украинских беженцев после завершения войны. По данным ведомства, прогнозируемое возвращение украинских беженцев позволит существенно ослабить напряжение в вопросах миграции и стабилизировать ситуацию.

Как ранее сообщал Главред, Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было подчеркнуто, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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