Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

Анна Косик
15 августа 2026, 09:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рецепт закуски из сала, которая станет "звездой" праздничного стола.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-5 порции
Кухня Кухня Украинская
Маринованное сало
Рецепт очень вкусного маринованного сала / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Маринованное сало - универсальная закуска, которую можно есть и каждый день, и подавать на праздничный стол, если гости на пороге, а дома нет готовых блюд.

Главред узнал, как быстро приготовить очень вкусное сало в банке по рецепту украинской кулинарной блогерши Мирославы Пекарюк. Им она поделилась в TikTok.

Маринованное сало в банке - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Сало 400 г
  • Белый лук 1 шт.
  • Укроп
  • Чеснок 3–4 зубчика
  • Соль 1 ст. л.
  • Копченая паприка 2 ч. л.
  • Черный молотый перец 1 ч. л.
  • Сахар 1/2 ч. л.
  • Яблочный или винный уксус 6% 1 ст. л.

Лук нарезаем тонкими полукольцами, промываем ледяной водой, просушиваем бумажными полотенцами и маринуем в уксусе. Укроп разделяем на небольшие пучки, а чеснок нарезаем тонкими пластинками.

Далее сало нужно нарезать на небольшие кусочки и обвалять в сухой смеси из соли, копченой паприки, перца и сахара. После этого на дно банки выкладываем лук, укроп, чеснок и сало. Все ингредиенты нужно укладывать слоями.

Закрываем банку и отставляем в холодильник на 6–12 часов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@myroslava.pekariuk Маринованное сало в банке! ?✨ У меня уже было соленое испанское сало (несоленое здесь не нашла), поэтому в видео я не использовала соль. Но для вас оставляю идеальные пропорции рецепта со свежим салом. ? Ингредиенты: * Сало - 400 г * Белый лук - 1 крупная головка * Свежий укроп - небольшой пучок * Чеснок - 3–4 зубчика * Соль - 1 ст. л. с горкой (около 25–30 г) - если сало свежее! * Копченая паприка - 2 ч. л. * Черный молотый перец - 1 ч. л. * Сахар - ½ ч. л. * Яблочный или винный уксус (6%) - 1 ст. л. * ?‍? Как приготовить: 1. Подготовьте овощи и зелень: лук нарежьте тонкими полукольцами, промойте ледяной водой и хорошо просушите бумажным полотенцем. Укроп разберите на маленькие аккуратные пучки, а чеснок нарежьте тонкими пластинками. 2. Замаринуйте лук: добавьте к нарезанному луку уксус, хорошо перемешайте (можно слегка прижать руками), чтобы он начал отдавать свой сок и аромат. 3. Нарежьте и заправьте сало: Разделите сало на небольшие удобные кусочки. В отдельной посуде смешайте соль (если сало свежее), копченую паприку, черный перец и сахар. Тщательно обваляйте или натрите этой сухой смесью каждый кусочек сала. 4. Сформируйте слои в банке: на дно чистой банки выложите немного маринованного лука, веточек укропа и чеснока. Далее выкладывайте сало в специях. Повторяйте слои, чередуя ароматную зелень с луком и кусочками сала, пока не заполните банку. 5. Наберитесь терпения: закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 6–12 часов. За это время всё превратится в идеальную закуску! Приятного аппетита! ❤️ #кучерявафуд#фудблогнаукраинском#простыерецепты#маринованноесаловбанке♬ оригинальная аудиозапись - Мирослава Пекарюк

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мирослава Пекарюк

Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, у неё около 133 тысяч читателей, а на её страницу подписаны 316 пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сало рецепт рецепты закуски
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

10:20Война
Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

09:22Война
Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

09:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Последние новости

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
09:49

Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

Реклама
08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

Реклама
01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

22:00

Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФВидео

21:38

Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

21:31

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:16

Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

21:04

Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантовВидео

20:29

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам — удача, Тельцам — отдых

20:15

Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильмаВидео

20:00

Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводовВидео

19:47

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

19:40

Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

19:18

Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

19:15

Чтобы банки не сдулись и не "постреляли", какую соль категорически не стоит брать

Реклама
19:13

"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

19:10

Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путинамнение

18:45

"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

18:42

Буданов о новых категориях в Реестре убытков: "Россия заплатит за каждое преступление"

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиентаВидео

18:21

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять