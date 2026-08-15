Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

Маринованное сало - универсальная закуска, которую можно есть и каждый день, и подавать на праздничный стол, если гости на пороге, а дома нет готовых блюд.
Главред узнал, как быстро приготовить очень вкусное сало в банке по рецепту украинской кулинарной блогерши Мирославы Пекарюк. Им она поделилась в TikTok.
Маринованное сало в банке - рецепт
Ингредиенты:
- Сало 400 г
- Белый лук 1 шт.
- Укроп
- Чеснок 3–4 зубчика
- Соль 1 ст. л.
- Копченая паприка 2 ч. л.
- Черный молотый перец 1 ч. л.
- Сахар 1/2 ч. л.
- Яблочный или винный уксус 6% 1 ст. л.
Лук нарезаем тонкими полукольцами, промываем ледяной водой, просушиваем бумажными полотенцами и маринуем в уксусе. Укроп разделяем на небольшие пучки, а чеснок нарезаем тонкими пластинками.
Далее сало нужно нарезать на небольшие кусочки и обвалять в сухой смеси из соли, копченой паприки, перца и сахара. После этого на дно банки выкладываем лук, укроп, чеснок и сало. Все ингредиенты нужно укладывать слоями.
Закрываем банку и отставляем в холодильник на 6–12 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@myroslava.pekariuk Маринованное сало в банке! ?✨ У меня уже было соленое испанское сало (несоленое здесь не нашла), поэтому в видео я не использовала соль. Но для вас оставляю идеальные пропорции рецепта со свежим салом. ? Ингредиенты: * Сало - 400 г * Белый лук - 1 крупная головка * Свежий укроп - небольшой пучок * Чеснок - 3–4 зубчика * Соль - 1 ст. л. с горкой (около 25–30 г) - если сало свежее! * Копченая паприка - 2 ч. л. * Черный молотый перец - 1 ч. л. * Сахар - ½ ч. л. * Яблочный или винный уксус (6%) - 1 ст. л. * ?? Как приготовить: 1. Подготовьте овощи и зелень: лук нарежьте тонкими полукольцами, промойте ледяной водой и хорошо просушите бумажным полотенцем. Укроп разберите на маленькие аккуратные пучки, а чеснок нарежьте тонкими пластинками. 2. Замаринуйте лук: добавьте к нарезанному луку уксус, хорошо перемешайте (можно слегка прижать руками), чтобы он начал отдавать свой сок и аромат. 3. Нарежьте и заправьте сало: Разделите сало на небольшие удобные кусочки. В отдельной посуде смешайте соль (если сало свежее), копченую паприку, черный перец и сахар. Тщательно обваляйте или натрите этой сухой смесью каждый кусочек сала. 4. Сформируйте слои в банке: на дно чистой банки выложите немного маринованного лука, веточек укропа и чеснока. Далее выкладывайте сало в специях. Повторяйте слои, чередуя ароматную зелень с луком и кусочками сала, пока не заполните банку. 5. Наберитесь терпения: закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 6–12 часов. За это время всё превратится в идеальную закуску! Приятного аппетита! ❤️ #кучерявафуд#фудблогнаукраинском#простыерецепты#маринованноесаловбанке♬ оригинальная аудиозапись - Мирослава Пекарюк
Вас может заинтересовать:
- Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всех
- Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки
- Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, у неё около 133 тысяч читателей, а на её страницу подписаны 316 пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред