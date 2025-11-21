Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

Рецепт намазки из сала, которая идеально будет сочетаться с борщом.

Рецепт шикарной намазки к борщу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Бытует мнение, что борщ без сала - это не борщ. Но если хочется чего-то более интересного, чем просто нарезанные ломтики сала, можно приготовить шикарную намазку всего из трех ингредиентов.

Главред узнал, как ее приготовить. Рецептом намазки из сала в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

Намазка из сала - рецепт

Ингредиенты:

Сало 300 г

Перец чили 1 шт.

Укроп 1 пучок

Сало нарезаем на одинаковые куски. Так же измельчаем и перец чили с укропом. Далее все ингредиенты пропускаем через мясорубку. К намазке также можно добавить соль, перец или другие любимые специи.

Перемешиваем все ингредиенты и кладем намазку в холодильник минимум на два часа. После этого можно пробовать на вкус.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из сала:

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

