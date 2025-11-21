Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

Бытует мнение, что борщ без сала - это не борщ. Но если хочется чего-то более интересного, чем просто нарезанные ломтики сала, можно приготовить шикарную намазку всего из трех ингредиентов.
Главред узнал, как ее приготовить. Рецептом намазки из сала в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.
Намазка из сала - рецепт
Ингредиенты:
- Сало 300 г
- Перец чили 1 шт.
- Укроп 1 пучок
Сало нарезаем на одинаковые куски. Так же измельчаем и перец чили с укропом. Далее все ингредиенты пропускаем через мясорубку. К намазке также можно добавить соль, перец или другие любимые специи.
Перемешиваем все ингредиенты и кладем намазку в холодильник минимум на два часа. После этого можно пробовать на вкус.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить намазку из сала:
@dianagologovets Сохраняйте рецепт вкусной намазки ?? Сало - 300 г Перец чили - 1 шт Укроп - пучок Соль и перец - по вкусу Перебить блендером - и имеете идеальную намазку к горячему борщу ? #рецепт#намазка#сало#идеилядому#кухня#домашние блюда#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
