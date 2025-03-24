Очень простой рецепт зеленого борща - можно готовить хоть каждый день

Рецепт изумительно вкусного зеленого борща.

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Зеленый борщ - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Самое время приготовить зеленый борщ на обед, такое первое блюдо любят и взрослые, и дети. Предлагаем вам простой, но вкусный рецепт, от которого каждая хозяйка будет в восторге.

Кстати, количество ингредиентов выбирайте соответственно к тому, какой густоты борщ вы хотите приготовить, сообщает Главред со ссылкой на cooking_by_yuliya.

Зеленый борщ - рецепт

картофель

мясо

щавель

морковь

лук

яйца

сметана

соль

Мясо доведите до кипения, слейте воду, промойте его и еще раз залейте водой. Сварите мясо до готовности.

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Картофель очистите и нарежьте на мелкие кубики, добавьте в бульон.

Всыпьте соль, перец и лавровый лист.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке, обжарьте на растительном масле.

Первые блюда / инфографика: Главред

Отправьте зажарку в бульон.

Немножко проварите и всыпьте нарезанный щавель, проварите.

Приготовленные вкрутую яйца нарежьте и добавьте в борщ, подержите еще немножко на огне и готово.

Подавайте со сметанной. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить зеленый борщ:

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Кто такая cooking_by_yuliya? cooking_by_yuliya - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cooking_by_yuliya подписаны более 190 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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