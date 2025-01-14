Вместо традиционного борща: самое сытное первое блюдо - божественно вкусно

Предлагаем вам рецепт традиционного закарпатского первого блюда, от которого все будут в восторге. Боб-левеш получается нереально сытным блюдом с ярким вкусом копченостей.
Кстати, вместо консервированной фасоли можете использовать и сырую, только не забудьте предварительно замочить ее в холодной воде на ночь, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.
Боб-левеш – рецепт
Ингредиенты:
- 500 г копченых ребер + 300 г копченой колбасы
- 450 г белой фасоли
- 2500 мл воды
- большая морковь
- 250 мл пюре из помидора или домашнего кетчупа
- 2 луковицы
- 150 г корня сельдерея
- зелень петрушки
- 5 зубчиков чеснока
- острый перец
- соль
- перец
- копченая паприка 1.5ст. л
- лавровый лист
- перец горошком
- 2 ст.л муки
Для галушек:
- 1 яйцо
- соль
- 70-80 г муки
В кастрюлю влейте воду, добавьте ребра, луковицу, соль, лавровый лист, перец горошком и варите 15 минут.
Отправьте в кастрюлю нарезанные на кубики морковь и сельдерей, варите еще 15 минут.
Уберите луковицу из кастрюли. Также достаньте ребра и отделите мясо от костей, нарежьте его на кусочки и отправьте назад в кастрюлю.
Влейте томатное пюре, оставьте все вариться на небольшом огне.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на нем мелко нарезанный лук, теперь добавьте нарезанную колбасу и держите на огне 5-6 минут.
Добавьте в сковороду муку, паприку, перемешайте, влейте немного воды, всыпьте нарезанную зелень и измельченный чеснок. Для остроты добавьте острый перец, протушите все 5 минут и отправьте в общую кастрюлю.
Всыпьте консервированную фасоль, варите все 15 минут.
Для клецек смешайте яйцо, соль, муку и вымешайте мягкое тесто. От теста отщипните небольшие кусочки и отправьте их в кастрюлю.
Проварите блюдо еще 7 минут и готово.
При подаче добавьте нарубленную петрушку. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить боб-левеш:
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Кто такой mil_alexx?
mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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