Вместо традиционного борща: самое сытное первое блюдо - божественно вкусно

Рецепт блюда, которое не уступает бограчу.

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Боб-левеш - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com, Алекс Миль, depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт традиционного закарпатского первого блюда, от которого все будут в восторге. Боб-левеш получается нереально сытным блюдом с ярким вкусом копченостей.

Кстати, вместо консервированной фасоли можете использовать и сырую, только не забудьте предварительно замочить ее в холодной воде на ночь, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.

Боб-левеш – рецепт

Ингредиенты:

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500 г копченых ребер + 300 г копченой колбасы

450 г белой фасоли

2500 мл воды

большая морковь

250 мл пюре из помидора или домашнего кетчупа

2 луковицы

150 г корня сельдерея

зелень петрушки

5 зубчиков чеснока

острый перец

соль

перец

копченая паприка 1.5ст. л

лавровый лист

перец горошком

2 ст.л муки

Для галушек:

1 яйцо

соль

70-80 г муки

В кастрюлю влейте воду, добавьте ребра, луковицу, соль, лавровый лист, перец горошком и варите 15 минут.

Отправьте в кастрюлю нарезанные на кубики морковь и сельдерей, варите еще 15 минут.

Уберите луковицу из кастрюли. Также достаньте ребра и отделите мясо от костей, нарежьте его на кусочки и отправьте назад в кастрюлю.

Влейте томатное пюре, оставьте все вариться на небольшом огне.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на нем мелко нарезанный лук, теперь добавьте нарезанную колбасу и держите на огне 5-6 минут.

Добавьте в сковороду муку, паприку, перемешайте, влейте немного воды, всыпьте нарезанную зелень и измельченный чеснок. Для остроты добавьте острый перец, протушите все 5 минут и отправьте в общую кастрюлю.

Всыпьте консервированную фасоль, варите все 15 минут.

Первые блюда / инфографика: Главред

Для клецек смешайте яйцо, соль, муку и вымешайте мягкое тесто. От теста отщипните небольшие кусочки и отправьте их в кастрюлю.

Проварите блюдо еще 7 минут и готово.

При подаче добавьте нарубленную петрушку. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить боб-левеш:

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Кто такой mil_alexx? mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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