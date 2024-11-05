Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супа

Рецепт интересного супа с чечевицей.

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Суп с чечевицей - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Многие хозяйки частенько ломают голову из-за того, что не знают, что же приготовить на обед, ведь хочется удивить родных новым блюдом. Рецепт супа с чечевицей точно понравится вам, ведь готовится он легко, а получается вкусным.

Кстати, не забудьте посыпать суп нарубленной зеленью перед подачей, пишет Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.

Суп с чечевицей – рецепт

Ингредиенты:

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сливочное масло – 1 ст. л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

куриное филе – 1 шт.

красная чечевица – 1 ст.

помидор – 3 шт.

специи: соль, перец, хмели-сунели, копченая паприка– по вкусу

картофель – 2-3 шт.

зелень – для подачи

Нарежьте на кубики лук, морковь и чеснок.

В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте подготовленные овощи.

Добавьте к овощам нарезанное куриное филе, подержите на огне несколько минут.

Чечевицу промойте водой и добавьте в общую кастрюлю.

Томаты очистите от кожуры, натрите их на терке, добавьте к остальным ингредиентам.

Первые блюда / инфографика: Главред

Всыпьте специи, все перемешайте, добавьте нарезанный картофель.

Залейте суп кипятком до отметки 3 литра и варите до готовности картофеля.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с чечевицей:

Кто такая cook_with_me_at_home? cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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