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Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супа

Элина Чигис
5 ноября 2024, 20:48
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Рецепт интересного супа с чечевицей.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Суп с чечевицей - рецепт
Суп с чечевицей - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Многие хозяйки частенько ломают голову из-за того, что не знают, что же приготовить на обед, ведь хочется удивить родных новым блюдом. Рецепт супа с чечевицей точно понравится вам, ведь готовится он легко, а получается вкусным.

Кстати, не забудьте посыпать суп нарубленной зеленью перед подачей, пишет Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.

Суп с чечевицей – рецепт

Ингредиенты:

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  • сливочное масло – 1 ст. л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • куриное филе – 1 шт.
  • красная чечевица – 1 ст.
  • помидор – 3 шт.
  • специи: соль, перец, хмели-сунели, копченая паприка– по вкусу
  • картофель – 2-3 шт.
  • зелень – для подачи

Нарежьте на кубики лук, морковь и чеснок.

В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте подготовленные овощи.

Добавьте к овощам нарезанное куриное филе, подержите на огне несколько минут.

Чечевицу промойте водой и добавьте в общую кастрюлю.

Томаты очистите от кожуры, натрите их на терке, добавьте к остальным ингредиентам.

Первые блюда
Первые блюда / инфографика: Главред

Всыпьте специи, все перемешайте, добавьте нарезанный картофель.

Залейте суп кипятком до отметки 3 литра и варите до готовности картофеля.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с чечевицей:

Кто такая cook_with_me_at_home?

cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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