Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супа

Многие хозяйки частенько ломают голову из-за того, что не знают, что же приготовить на обед, ведь хочется удивить родных новым блюдом. Рецепт супа с чечевицей точно понравится вам, ведь готовится он легко, а получается вкусным.
Кстати, не забудьте посыпать суп нарубленной зеленью перед подачей, пишет Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.
Суп с чечевицей – рецепт
Ингредиенты:
- сливочное масло – 1 ст. л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- куриное филе – 1 шт.
- красная чечевица – 1 ст.
- помидор – 3 шт.
- специи: соль, перец, хмели-сунели, копченая паприка– по вкусу
- картофель – 2-3 шт.
- зелень – для подачи
Нарежьте на кубики лук, морковь и чеснок.
В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте подготовленные овощи.
Добавьте к овощам нарезанное куриное филе, подержите на огне несколько минут.
Чечевицу промойте водой и добавьте в общую кастрюлю.
Томаты очистите от кожуры, натрите их на терке, добавьте к остальным ингредиентам.
Всыпьте специи, все перемешайте, добавьте нарезанный картофель.
Залейте суп кипятком до отметки 3 литра и варите до готовности картофеля.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить суп с чечевицей:
Кто такая cook_with_me_at_home?
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