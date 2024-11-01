Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Рецепт тефтелей с вкусным соусом.

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Тефтели в соусе - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Как приготовить тефтели

Рецепт быстрого соуса к ним

Предлагаем вам рецепт вкуснейшего ужина, который можно готовить хоть каждый день. Тефтели с соусом порадуют ваших родных, и никто не останется голодным после такого блюда.

Кстати, diali_cooking рекомендует посыпать тефтели зеленью перед подачей на стол.

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Тефтели в соусе – рецепт

Ингредиенты:

фарш 600 г

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

отварной рис 300 г

специи

Для соуса:

сметана 100 г

томатная паста 2 ст. л.

мука 1 ст. л.

вода 300 мл

К фаршу добавьте отваренный и охлажденный рис, яйцо, натертую луковицу и специи.

Все хорошо перемешайте.

Влажными руками сформируйте тефтели и обжарьте их на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

Отправьте тефтели в форму для запекания.

Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку, воду и специи по вкусу.

Залейте тефтели приготовленным соусом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить тефтели в соусе:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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