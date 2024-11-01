Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Вы узнаете:
- Как приготовить тефтели
- Рецепт быстрого соуса к ним
Предлагаем вам рецепт вкуснейшего ужина, который можно готовить хоть каждый день. Тефтели с соусом порадуют ваших родных, и никто не останется голодным после такого блюда.
Кстати, diali_cooking рекомендует посыпать тефтели зеленью перед подачей на стол.
Тефтели в соусе – рецепт
Ингредиенты:
- фарш 600 г
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- отварной рис 300 г
- специи
Для соуса:
- сметана 100 г
- томатная паста 2 ст. л.
- мука 1 ст. л.
- вода 300 мл
К фаршу добавьте отваренный и охлажденный рис, яйцо, натертую луковицу и специи.
Все хорошо перемешайте.
Влажными руками сформируйте тефтели и обжарьте их на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Отправьте тефтели в форму для запекания.
Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку, воду и специи по вкусу.
Залейте тефтели приготовленным соусом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить тефтели в соусе:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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