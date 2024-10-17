Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минут

Главред нашел рецепт мясного салата, который можно с легкостью подавать даже на праздничный стол. Готовить такой салат проще простого, что порадует занятых хозяюшек.
Кстати, cook_with_me_at_home отмечает, что наиболее такой салат любят мужчины за его сытность.
Мясной салат – рецепт
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт.,
- мясо – 300 г,
- маринованные шампиньоны – 300 г,
- соль, перец – по вкусу,
- майонез – по вкусу
Отварите мясо до готовности и охладите.
Нарежьте кубиками подготовленное мясо, яйца и шампиньоны.
Отправьте ингредиенты в общую миску, добавьте соль и перец по вкусу.
Заправьте салат майонезом, перемешайте и готово.
По желанию можно добавить и любимую зелень в салат.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить мясной салат:
Кто такая cook_with_me_at_home?
cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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