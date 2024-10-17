Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минут

Предлагаем вас рецепт сытного и вкусного мясного салата.

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Мясной салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел рецепт мясного салата, который можно с легкостью подавать даже на праздничный стол. Готовить такой салат проще простого, что порадует занятых хозяюшек.

Кстати, cook_with_me_at_home отмечает, что наиболее такой салат любят мужчины за его сытность.

Мясной салат – рецепт

Ингредиенты:

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яйца вареные – 5 шт.,

мясо – 300 г,

маринованные шампиньоны – 300 г,

соль, перец – по вкусу,

майонез – по вкусу

Отварите мясо до готовности и охладите.

Нарежьте кубиками подготовленное мясо, яйца и шампиньоны.

Отправьте ингредиенты в общую миску, добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте салат майонезом, перемешайте и готово.

По желанию можно добавить и любимую зелень в салат.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить мясной салат:

Кто такая cook_with_me_at_home? cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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