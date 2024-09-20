Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклы

Удачный рецепт салата из свеклы.

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Салат из свеклы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт быстрого салата из простых ингредиентов – аппетитный и сытный. Обязательно добавьте грецкие орехи, они прекрасно подчеркивают вкус этого салата.

Салат из свеклы – рецепт

Ингредиенты:

3 свеклы

2 яйца

2 плавленых сырка

50 г грецких орехов

1 зубчик чеснока (по желанию)

майонез

соль и перец

Отварите или запеките свеклу, яйца сварите вкрутую.

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Подготовленные свеклу и яйца натрите на крупной терке.

Плавленый сырок натрите на мелкой терке, орехи мелко нарежьте.

Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, майонез.

Все перемешайте и готово.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить салат из свеклы:

Кто такая nata.cooking? nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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