Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклы

Предлагаем вам рецепт быстрого салата из простых ингредиентов – аппетитный и сытный. Обязательно добавьте грецкие орехи, они прекрасно подчеркивают вкус этого салата.
Салат из свеклы – рецепт
Ингредиенты:
- 3 свеклы
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- 50 г грецких орехов
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
- майонез
- соль и перец
Отварите или запеките свеклу, яйца сварите вкрутую.
Подготовленные свеклу и яйца натрите на крупной терке.
Плавленый сырок натрите на мелкой терке, орехи мелко нарежьте.
Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, майонез.
Все перемешайте и готово.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить салат из свеклы:
Кто такая nata.cooking?
nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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