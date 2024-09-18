УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Самые экономные котлеты: ни грамма мяса - рецепт на миллион

Элина Чигис
18 сентября 2024, 14:53
102
Прекрасный рецепт экономных котлет из простых ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты с сардинами - рецепт
Котлеты с сардинами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт чудесных котлет с неожиданным сочетанием картофеля и сардин. Если у вас осталось картофельное пюре, то его можно легко превратить в полноценный ужин.

Котлеты из картофельного пюре и сардин – рецепт

Ингредиенты:

  • сардины в томате (можно в масле) - 2 банки;
  • картофельное пюре – 800 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • мука – 100-200 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло

Разомните картофельное пюре и сардины до однородной массы без комочков.

видео дня

Добавьте в массу натертую луковицу, яйцо, соль, перец по вкусу и перемешайте.

Всыпьте муку, перемешайте и сформируйте котлеты влажными руками.

Обкатайте изделия в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить котлеты:

Кто такая cook_julija_simonchuk?

cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт котлеты интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

15:31 Украина
РФ стягивает на Курщину еще больше войск: Кузан сказал, почему Украине это выгодно

РФ стягивает на Курщину еще больше войск: Кузан сказал, почему Украине это выгодно

15:27 Мир
Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

14:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 11926

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди 10024

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина 6789

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю 5600

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

Последние новости

16:08

Награжденная ГУР блогерша Ксюша Манекен вышла замуж

15:55

У ВСУ в России есть цели "пожирнее", чем Курская АЭС: оценка эксперта

15:31

ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

15:27

РФ стягивает на Курщину еще больше войск: Кузан сказал, почему Украине это выгодно

15:22

Морально-психологическое состояние врага снижается: названа необычная причина

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны
15:14

Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях

14:53

Самые экономные котлеты: ни грамма мяса - рецепт на миллионВидео

14:43

РФ готова бить по Украине: названы точные сроки и цели новой массированной атаки

14:35

В каком чайнике больше чая: только самые умные дадут правильный ответ на вопрос

Реклама
14:33

Красивые дети: Галкин показал, как повзрослели Лиза и Гарри

14:14

Убегут все болезни и невзгоды: что нужно поставить на стол 19 сентября

14:05

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

14:04

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

13:41

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

13:29

"Теперь в истории": Элина Свитолина перенесла операцию

13:20

Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

13:11

Что означает слово "мент": почему большинство людей ошибается в его значенииВидео

13:03

Атака на склад с БК в Торопце: под удар попали дефицитные ракеты, причина землетрясения

13:01

"Это не о кровных связях": Лилия Подкопаева заговорила об усыновлении

12:53

"Говорим о погибших": в Раде назвали приблизительное число потерь ВСУ на фронте

Реклама
12:46

Не только благословение на применение ядерки: зачем Путин ездил к шаманам

12:42

5 знаков зодиака, которые притягивают деньги и обречены на богатство

12:12

Что на самом деле означает чиназес и саунтрес: удивительно, но это не просто мем

12:03

Почему в саду растет мох: 3 серьезные причины, о которых стоит знать всем

11:56

Впервые с 2023 года: что сделала Кейт Миддлтон - детали

11:56

Выстрел в голову в упор: в Киеве на АЗС расстреляли мужчину, стрелок задержанФотоВидео

11:40

Мощную "бавовну" на арсенале в российском Торопце устроили дроны СБУ - СМИ

11:07

Удар дронов по арсеналу в российском Торопце спровоцировал землетрясениеВидео

10:51

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Драконам - серьезные столкновения, Обезьянам - проблемы со здоровьем

10:48

На дорогах заметили новый дорожный знак: мало кто догадается, что он означает

10:45

Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

10:23

Усика задержали в Польше: причина не укладывается в голове - польские СМИ

10:10

РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

09:56

Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской областиФотоВидео

09:50

Групповые мишени для HIMARS: ВСУ мощно бьют по россиянам на полигонах – Forbes

09:41

"В разводе уже": внук Аллы Пугачевой расстался с женой, которая сидит в РФ - росСМИ

09:40

Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

08:51

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе — DeepState

08:51

"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

08:50

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

Реклама
08:44

"Эта красная линия будет активна, пока РФ не начнет проседать": аналитик предупредил об угрозе

08:10

Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеровмнение

07:52

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:30

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасовВидео

07:05

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

06:49

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

06:10

Чего ждет Украина?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 сентября: Овнам - переломный момент, Рыбам - волна энергии

04:37

Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

04:00

"Довольно дерзко": как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять