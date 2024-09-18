Самые экономные котлеты: ни грамма мяса - рецепт на миллион

Прекрасный рецепт экономных котлет из простых ингредиентов.

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Котлеты с сардинами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт чудесных котлет с неожиданным сочетанием картофеля и сардин. Если у вас осталось картофельное пюре, то его можно легко превратить в полноценный ужин.

Котлеты из картофельного пюре и сардин – рецепт

Ингредиенты:

сардины в томате (можно в масле) - 2 банки;

картофельное пюре – 800 г;

яйцо – 1 шт.;

лук - 1 шт.;

мука – 100-200 г;

соль, перец – по вкусу;

панировочные сухари;

растительное масло

Разомните картофельное пюре и сардины до однородной массы без комочков.

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Добавьте в массу натертую луковицу, яйцо, соль, перец по вкусу и перемешайте.

Всыпьте муку, перемешайте и сформируйте котлеты влажными руками.

Обкатайте изделия в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить котлеты:

Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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