Самые экономные котлеты: ни грамма мяса - рецепт на миллион

Предлагаем вам рецепт чудесных котлет с неожиданным сочетанием картофеля и сардин. Если у вас осталось картофельное пюре, то его можно легко превратить в полноценный ужин.
Котлеты из картофельного пюре и сардин – рецепт
Ингредиенты:
- сардины в томате (можно в масле) - 2 банки;
- картофельное пюре – 800 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- мука – 100-200 г;
- соль, перец – по вкусу;
- панировочные сухари;
- растительное масло
Разомните картофельное пюре и сардины до однородной массы без комочков.
Добавьте в массу натертую луковицу, яйцо, соль, перец по вкусу и перемешайте.
Всыпьте муку, перемешайте и сформируйте котлеты влажными руками.
Обкатайте изделия в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить котлеты:
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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