Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки

Свежая идея вкусного и легкого ужина – морковные котлеты, если вы такие еще не пробовали, то рекомендуем все же приготовить. Главред нашел удачный рецепт этого блюда, да еще и готовится оно очень просто.
Морковные котлеты – рецепт
Ингредиенты:
- 700 г отварного круглозернистого риса (200 г сырого)
- 600 г моркови
- 200 г лука
- 70 г муки
- 4-5 зубцов чеснока
- соль
- специи
- панировочные сухари
Морковь очистите и натрите на мелкой терке, лук нарежьте на маленькие кубики.
Подготовленные овощи обжарьте на растительном масле до готовности.
Добавьте отварной рис, измельченный чеснок, специи и соль по вкусу, перемешайте.
Мокрыми руками сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить морковные котлеты:
Кто такая recepty_przepisy?
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