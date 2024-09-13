Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки

Рецепт нежных, румяных и аппетитных постных котлет.

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Постные котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Свежая идея вкусного и легкого ужина – морковные котлеты, если вы такие еще не пробовали, то рекомендуем все же приготовить. Главред нашел удачный рецепт этого блюда, да еще и готовится оно очень просто.

Морковные котлеты – рецепт

Ингредиенты:

700 г отварного круглозернистого риса (200 г сырого)

600 г моркови

200 г лука

70 г муки

4-5 зубцов чеснока

соль

специи

панировочные сухари

Морковь очистите и натрите на мелкой терке, лук нарежьте на маленькие кубики.

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Подготовленные овощи обжарьте на растительном масле до готовности.

Добавьте отварной рис, измельченный чеснок, специи и соль по вкусу, перемешайте.

Мокрыми руками сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить морковные котлеты:

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