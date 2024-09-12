УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Намазка на все 100: такую закуску сложно забыть - безумно вкусно

Элина Чигис
12 сентября 2024, 05:00
126
Невероятная намазка на гренки и крекеры с интересной подачей – рецепт вас очарует.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Сырная намазка на гренки - рецепт
Сырная намазка на гренки - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/kristels.kitchen/, depositphotos.com/

Осень уже витает в воздухе, поэтому самое время подавать на стол оригинальные блюда с тыквенным мотивом. Предлагаем невероятный рецепт намазки, от подачи которого в восторге будут все.

Сырная намазка – рецепт

Ингредиенты:

  • Сыр бурсен
  • Сыр чеддер
  • Стебли от болгарского перца

Натрите сыр чеддер на мелкой терке.

видео дня

Сыр бурсен освободите от упаковки и обваляйте в чеддере.

Заверните шар в пищевую пленку, плотно обмотайте ниткой в форме тыквы.

Поставьте на полчаса в холодильник, сверху прикрепите ножку от болгарского перца.

Подавайте с крекерами или же гренками.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить сырную намазку:

Кто такая kristels.kitchen?

kristels.kitchen - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kristels.kitchen подписаны более 300 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт сыр закуски интересные новости
Реклама

Главное за день

Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по Контопу

Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по Контопу

06:52 Украина
Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

00:01 Синоптик
"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

22:28 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ее ждали, мы надеялись : что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой 50419

"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

Озлобленное и вседозволенное : Кристина Орбакайте поставила россиян на место 41225

"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot : эксперт - об иранских ракетах 39805

"Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot": эксперт - об иранских ракетах

Концерты отменены : с alyona alyona произошло несчастье - детали 9139

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

Последние новости

07:39

Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - аналитики

06:52

Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по Контопу

06:10

Шойгу внезапно сделал заявление о планах Путинамнение

05:58

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день

05:00

Намазка на все 100: такую закуску сложно забыть - безумно вкусноВидео

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
04:06

Для нескольких городов особая угроза: куда РФ будет бить ракетами из Ирана - Маломуж

03:00

Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону

02:27

РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360: Маломуж ответил, возможны ли еще поставки

01:30

Тайная сестра-близнец: известный певец сделал необычное признание

Реклама
00:50

Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой

00:01

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

11 сентября, среда
23:41

Войска РФ отказываются штурмовать Волчанск: в бой бросают необученных - ОТГ "Харьков"

23:33

Не берет трубку от Гарри: почему король Чарльз не хочет общаться с сыном

23:10

Волка могут найти только единицы: интересная головоломка на внимательность

23:08

"Заползают" в котел: полковник ВСУ назвал последствия контрнаступления РФ на Курщине

22:38

На похороны путиниста Маслякова пришла команда КВН со Львова

22:28

Эксперты собрали топ-5 советов, как ухаживать за деревьями осенью

22:28

"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

22:22

После скандала с побегом мужа: Таня Пренткович объявила о новой беременностиВидео

22:07

"Заводы готовы": Зеленский назвал условие увеличения производства дронов в Украине

Реклама
22:05

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

21:43

Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

21:13

РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области: эксперт об обострении ситуации

20:34

Байден обсудит с Британией возможные удары ВСУ в глубь России: Блинкен назвал дату

20:06

"Не зависит от моего оптимизма": Зеленский сделал заявление о дальнобойных ударах по РФ

20:01

Британия объявила о пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов: что в него войдет

19:55

Хотел напугать Усика: "Цыганский король" одним ударом положил тайского боксера

19:29

"Заставит РФ закончить войну": Зеленский рассказал о "плане победы" Украины

19:24

Била ли РФ по Украине иранскими ракетами: Зеленский дал однозначный ответ

19:24

Светлана Тарабарова призналась, почему рада тем артистам, кто "переобулся"

19:15

Россия после "подарков" из Ирана получила партию ракет от еще одной страны

19:10

Реакция на дебаты: консерваторы разочарованы, демократы довольнымнение

19:07

В Киеве напали на митрополита, который служит в ВСУ: что говорят в полиции

18:49

Грозовой циклон накроет Украину: какие регионы будет заливать дождем

18:18

Никаких планов без Украины: Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца"

18:14

Осталось лишь пятно: российский Су-30 внезапно исчез над морем возле Крыма

18:07

Лучше, чем из магазина: рецепт самого вкусного яблочного сидра

18:01

Превзошла ожидания: Маск неожиданно похвалил Харрис после дебатов с Трампом

17:47

Лучший вариант для дома и квартиры: какие породы кошек самые ласковые - списокВидео

17:26

"Сфальсифицированное шоу": Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис

Реклама
17:25

Оскароносный Майкл Дуглас приехал в Киев - что известноВидео

17:11

После переговоров с Шойгу: в Китае заявили о "своем видении" конца войны в Украине

17:11

"50 тысяч ТЦКшников и нацгвардейцев": эксперт указал, как не потерять Донбасс

17:09

Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском: идут бои

17:04

Как определить натуральный мед или нет не отходя от прилавкаВидео

16:35

Строгие запреты и приметы: что нельзя делать в Змеиный день 12 сентября

16:35

"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

16:27

"Опаснее ракетного удара": эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ

16:25

Даже самый стойкий растает за 20 минут: чем вывести застарелый жир

16:25

Принц Уильям прокомментировал здоровье Кейт

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять