Намазка на все 100: такую закуску сложно забыть - безумно вкусно

Осень уже витает в воздухе, поэтому самое время подавать на стол оригинальные блюда с тыквенным мотивом. Предлагаем невероятный рецепт намазки, от подачи которого в восторге будут все.
Сырная намазка – рецепт
Ингредиенты:
- Сыр бурсен
- Сыр чеддер
- Стебли от болгарского перца
Натрите сыр чеддер на мелкой терке.
Сыр бурсен освободите от упаковки и обваляйте в чеддере.
Заверните шар в пищевую пленку, плотно обмотайте ниткой в форме тыквы.
Поставьте на полчаса в холодильник, сверху прикрепите ножку от болгарского перца.
Подавайте с крекерами или же гренками.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить сырную намазку:
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