Намазка на все 100: такую закуску сложно забыть - безумно вкусно

Невероятная намазка на гренки и крекеры с интересной подачей – рецепт вас очарует.

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Сырная намазка на гренки - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/kristels.kitchen/, depositphotos.com/

Осень уже витает в воздухе, поэтому самое время подавать на стол оригинальные блюда с тыквенным мотивом. Предлагаем невероятный рецепт намазки, от подачи которого в восторге будут все.

Сырная намазка – рецепт

Ингредиенты:

Сыр бурсен

Сыр чеддер

Стебли от болгарского перца

Натрите сыр чеддер на мелкой терке.

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Сыр бурсен освободите от упаковки и обваляйте в чеддере.

Заверните шар в пищевую пленку, плотно обмотайте ниткой в форме тыквы.

Поставьте на полчаса в холодильник, сверху прикрепите ножку от болгарского перца.

Подавайте с крекерами или же гренками.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить сырную намазку:

Кто такая kristels.kitchen? kristels.kitchen - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kristels.kitchen подписаны более 300 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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