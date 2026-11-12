РФ потеряла МиГ-31 и два вертолета при отражении атаки дронов - СМИ

Важно:
- При отражении атаки БПЛА в Ленинградской области был сбит истребитель-перехватчик МиГ-31
- РФ могла потерять вертолёт Ка-52 и многоцелевой вертолёт Ми-8
Стали известны новые подробности российских потерь во время отражения массированной атаки в ночь на 11 ноября на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Как пишут в Сети со ссылкой на ресурсы РФ, при отражении атаки БПЛА в Ленинградской области были сбиты истребитель-перехватчик МиГ-31, разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 и многоцелевой вертолёт Ми-8.
Отмечается, что экипажи всех трёх бортов были ликвидированы вместе с их военными машинами.
Что предшествовало
Ранее СМИ приводили сообщения в Z-каналах, где речь шла о ликвидации летчиков и падении вертолетов РФ.
Впоследствии профильный ресурс "Милитарный" сообщил, что российская армейская авиация могла потерять 3 экипажа во время отражения атаки украинских беспилотников.
Ссылаясь на публикации российских пропагандистов, издание указывает, что, вероятно, речь идет о потере двух ударных вертолетов Ка-52 и одного Ми-8. В результате событий были уничтожены 7 членов экипажей.
Уничтожение Ми-28НМ РФ в воздухе: как это произошло
Украинские защитники заявили об уничтожении российского ударного вертолета Ми-28НМ с применением зенитного FPV-беспилотника. Перехват воздушной цели произошел непосредственно во время ее полета. Как сообщили представители бригады, успешную операцию выполнили операторы зенитно-ракетного подразделения "Пришельцы". На опубликованном видео запечатлен момент сближения беспилотника с российским вертолетом.
Ранее Главред сообщал о падении военного вертолета в Воронежской области. По имеющимся данным, инцидент произошел в Аннинском районе.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о спецоперациях Украины на территории РФ. По словам президента, подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и ещё трёх вертолётов.
Напомним, что ранее были опубликованы спутниковые снимки, иллюстрирующие последствия ударов по аэродрому в Ростове. Аналитики отметили, что на снимках видны два вертолета Ми-8 и два самолета, подвергшиеся полному поражению.
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Об источнике: Милитарный
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