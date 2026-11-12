РФ потеряла МиГ-31 и два вертолета при отражении атаки дронов - СМИ

При отражении атаки БПЛА в Ленинградской области был сбит истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщают в Сети.

https://glavred.info/world/rf-poteryala-mig-31-i-dva-vertoleta-pri-otrazhenii-ataki-dronov-smi-10811378.html Ссылка скопирована

РФ могла потерять самолет МиГ-31 / Коллаж: Главред, Фото: aviation21.ru, скриншот из видео

Важно:

При отражении атаки БПЛА в Ленинградской области был сбит истребитель-перехватчик МиГ-31

РФ могла потерять вертолёт Ка-52 и многоцелевой вертолёт Ми-8

Стали известны новые подробности российских потерь во время отражения массированной атаки в ночь на 11 ноября на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Как пишут в Сети со ссылкой на ресурсы РФ, при отражении атаки БПЛА в Ленинградской области были сбиты истребитель-перехватчик МиГ-31, разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 и многоцелевой вертолёт Ми-8.

видео дня

Отмечается, что экипажи всех трёх бортов были ликвидированы вместе с их военными машинами.

Что предшествовало

Ранее СМИ приводили сообщения в Z-каналах, где речь шла о ликвидации летчиков и падении вертолетов РФ.

Впоследствии профильный ресурс "Милитарный" сообщил, что российская армейская авиация могла потерять 3 экипажа во время отражения атаки украинских беспилотников.

Ссылаясь на публикации российских пропагандистов, издание указывает, что, вероятно, речь идет о потере двух ударных вертолетов Ка-52 и одного Ми-8. В результате событий были уничтожены 7 членов экипажей.

Уничтожение Ми-28НМ РФ в воздухе: как это произошло

Украинские защитники заявили об уничтожении российского ударного вертолета Ми-28НМ с применением зенитного FPV-беспилотника. Перехват воздушной цели произошел непосредственно во время ее полета. Как сообщили представители бригады, успешную операцию выполнили операторы зенитно-ракетного подразделения "Пришельцы". На опубликованном видео запечатлен момент сближения беспилотника с российским вертолетом.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал о падении военного вертолета в Воронежской области. По имеющимся данным, инцидент произошел в Аннинском районе.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о спецоперациях Украины на территории РФ. По словам президента, подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и ещё трёх вертолётов.

Напомним, что ранее были опубликованы спутниковые снимки, иллюстрирующие последствия ударов по аэродрому в Ростове. Аналитики отметили, что на снимках видны два вертолета Ми-8 и два самолета, подвергшиеся полному поражению.

Читайте также:

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред