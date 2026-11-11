Дрова высохнут на 40% быстрее: в чём секрет скандинавского способа укладки

Тонкое распиливание, снятие коры и правильное место для хранения дров помогают быстро снизить влажность древесины до уровня ниже 20%.

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Как заготовить дрова за несколько месяцев вместо двух лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему дрова стоит колоть на тонкие поленья

Как скандинавы складывают дрова для лучшей тяги

Где лучше всего ставить дровник

видео дня

Норвежский способ укладки дров в сочетании с правильной рубкой позволяет сократить время сушки топлива на 30–40%. Вместо стандартных одного-двух лет на открытом воздухе поленья можно подготовить к топке за несколько месяцев, сообщает WP Dom.

Влажные дрова вредны не только тем, что дают мало тепла. Такое топливо быстро закопчивает стекло камина или печи, оставляет в дымоходе опасную сажу и увеличивает выбросы загрязняющих веществ. Свежесрубленная древесина содержит до 50–60% воды, а для безопасного сжигания её влажность должна опуститься ниже 20%.

В качестве первого шага издание советует избавиться от естественной защиты древесины и максимально увеличить площадь, с которой испаряется влага. Дрова следует колоть на тонкие поленья диаметром примерно 5–8 см: чем мельче фракция, тем быстрее она отдает воду.

Отдельно стоит позаботиться о коре. Она действует как естественная гидроизоляция и удерживает влагу внутри клеток, поэтому её надлом или частичное снятие существенно ускоряет процесс. Тщательное распиливание только что срубленного дерева увеличивает поверхность испарения почти в четыре раза.

Крест-накрест и "эффект дымохода": как складывают дрова скандинавы

Жители Норвегии и других скандинавских стран известны тщательным подходом к отоплению домов, и ключевую роль в этом играет укладка топлива с максимальной циркуляцией воздуха. Первый вариант - ажурная крестообразная укладка: один слой поленьев укладывают вдоль, следующий - поперек, оставляя между элементами заметные промежутки.

Второй популярный в Скандинавии способ - круглая дровница с пустой вертикальной шахтой в центре. Теплый воздух поднимается по ней вверх и создает естественную тягу, которая буквально вытягивает влагу из уложенных вокруг поленьев.

Помимо ускорения сушки, норвежская кладка обеспечивает устойчивость конструкции: такая дровница не заваливается от порывов ветра.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Солнце и ветер: где разместить дровницу

От места, где будет храниться запас топлива, напрямую зависят скорость испарения воды и конечное качество дров. Издание рекомендует выбирать максимально солнечный и хорошо продуваемый участок, лучше всего с южной или западной стороны, где солнце светит дольше всего.

Смотрите видео о том, как правильно сушить дрова:

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