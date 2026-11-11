Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Дрова высохнут на 40% быстрее: в чём секрет скандинавского способа укладки

Дарья Пшеничник
11 ноября 2026, 21:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Тонкое распиливание, снятие коры и правильное место для хранения дров помогают быстро снизить влажность древесины до уровня ниже 20%.
Дрова высохнут на 40% быстрее: в чём секрет скандинавского способа укладки
Как заготовить дрова за несколько месяцев вместо двух лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему дрова стоит колоть на тонкие поленья
  • Как скандинавы складывают дрова для лучшей тяги
  • Где лучше всего ставить дровник

видео дня

Норвежский способ укладки дров в сочетании с правильной рубкой позволяет сократить время сушки топлива на 30–40%. Вместо стандартных одного-двух лет на открытом воздухе поленья можно подготовить к топке за несколько месяцев, сообщает WP Dom.

Влажные дрова вредны не только тем, что дают мало тепла. Такое топливо быстро закопчивает стекло камина или печи, оставляет в дымоходе опасную сажу и увеличивает выбросы загрязняющих веществ. Свежесрубленная древесина содержит до 50–60% воды, а для безопасного сжигания её влажность должна опуститься ниже 20%.

В качестве первого шага издание советует избавиться от естественной защиты древесины и максимально увеличить площадь, с которой испаряется влага. Дрова следует колоть на тонкие поленья диаметром примерно 5–8 см: чем мельче фракция, тем быстрее она отдает воду.

Отдельно стоит позаботиться о коре. Она действует как естественная гидроизоляция и удерживает влагу внутри клеток, поэтому её надлом или частичное снятие существенно ускоряет процесс. Тщательное распиливание только что срубленного дерева увеличивает поверхность испарения почти в четыре раза.

Крест-накрест и "эффект дымохода": как складывают дрова скандинавы

Жители Норвегии и других скандинавских стран известны тщательным подходом к отоплению домов, и ключевую роль в этом играет укладка топлива с максимальной циркуляцией воздуха. Первый вариант - ажурная крестообразная укладка: один слой поленьев укладывают вдоль, следующий - поперек, оставляя между элементами заметные промежутки.

Второй популярный в Скандинавии способ - круглая дровница с пустой вертикальной шахтой в центре. Теплый воздух поднимается по ней вверх и создает естественную тягу, которая буквально вытягивает влагу из уложенных вокруг поленьев.

Помимо ускорения сушки, норвежская кладка обеспечивает устойчивость конструкции: такая дровница не заваливается от порывов ветра.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Солнце и ветер: где разместить дровницу

От места, где будет храниться запас топлива, напрямую зависят скорость испарения воды и конечное качество дров. Издание рекомендует выбирать максимально солнечный и хорошо продуваемый участок, лучше всего с южной или западной стороны, где солнце светит дольше всего.

Смотрите видео о том, как правильно сушить дрова:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
дрова жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новое соглашение о безопасности в Европе — о чем посланцы Трампа попросят Путина

Новое соглашение о безопасности в Европе — о чем посланцы Трампа попросят Путина

23:24Политика
Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

22:40Политика
Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

22:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Последние новости

23:24

Новое соглашение о безопасности в Европе — о чем посланцы Трампа попросят Путина

23:01

Яйца могут храниться до года: раскрыт идеальный вариант, доступный кажомуВидео

22:41

"Запасаемся водой": у Зеленского призвали готовиться к долгой войне с РФ

22:40

Война может закончиться до конца года: Зеленский заявил об "окне возможностей"

22:35

Хакеры слили данные о настоящих потерях РФ: The Economist предупреждает о новом рекорде

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
22:20

Тест на IQ: нужно найти цыплёнка среди кроликов за 5 секунд

22:02

Россия отказалась от перемирия в Абу-Даби: Зеленский назвал следующий шаг

21:55

Секрет идеального бургера McDonald's: что советуют добавить сами сотрудники

21:53

Дрова высохнут на 40% быстрее: в чём секрет скандинавского способа укладки

Реклама
21:17

Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре

21:02

"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

20:58

В вазонах появились чёрные мушки: какой простой продукт может быстро их отпугнуть

20:58

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнатыВидео

20:01

Плесень атакует комнатные растения: как спасти цветы и предотвратить бедуВидео

19:40

Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина

19:26

В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

19:21

Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:10

"Не Москва, так Минск": Тышкевич о новой игре Лукашенко вокруг переговоровмнение

19:06

Жизнь станет спокойнее: четыре знака китайского зодиака почувствуют облегчение

18:59

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздухВидео

Реклама
18:58

Есть погибший, раненые и большие разрушения: РФ ударила по Яготину под Киевом

18:43

РФ может запустить десятки ракет в течение 48 часов – какие регионы под угрозой

18:34

Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

18:26

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:10

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

17:51

Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

17:48

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

17:43

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

17:27

Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

17:22

Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

17:21

Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

16:58

"Пятый год жду": Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

16:55

Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

16:49

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

16:41

Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома

16:39

Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

16:34

Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

16:31

Как выбрать апельсин, чтобы он был сладким и сочным: простые советы

16:19

Почему 12 ноября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

Реклама
16:15

Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки

16:06

Переговоры в Абу-Даби принесли первый результат: Зеленский подвел итоги

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

15:44

С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:36

"Это моя прямая обязанность": Оксана Билозир готова вернуться в политику

15:33

Странно, но гениально: почему британцы моют посуду в тазике, неожиданный ответВидео

15:24

Украину хотят разрезать по Днепру: какой приказ отдал Генштаб РФ и какие шансы у врага

15:23

В комнате холодно даже при закрытых окнах: простой тест поможет выяснить причину

15:15

Продолжает ли РФ требовать вывода украинских войск из Донбасса: что заявил Буданов

14:45

Кто может быть причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия Олега Скрипки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять