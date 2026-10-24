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Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

Руслана Заклинская
24 октября 2026, 18:31
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Чтобы дрова хорошо грели зимой, важно не только вовремя их заготовить, но и правильно высушить.
Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья
Как сушить дрова, чтобы они лучше грели / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какая ошибка мешает дровам высохнуть даже за несколько месяцев
  • Как правильно хранить дрова и защищать их от влаги
  • Как проверить влажность древесины перед отопительным сезоном

Заготавливать дрова нужно заранее, однако даже после нескольких месяцев хранения они могут оставаться слишком влажными. Причиной часто становится неправильное размещение поленьев или чрезмерное укрытие, которое препятствует циркуляции воздуха.

Главред выяснил, как правильно сушить дрова, сколько времени это занимает и как определить, готовы ли они к использованию.

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Какая ошибка мешает дровам высохнуть

Одна из самых распространенных ошибок - хранение дров непосредственно на земле или под сплошным накрытием. В таких условиях древесина может впитывать влагу из почвы, а воздух не будет иметь достаточного доступа к поленницам, пишет Agroforum.hu.

Чтобы дрова лучше высыхали, их нужно расколоть и сложить на поддоне или другой приподнятой опоре. Это защитит нижние ряды от влаги и обеспечит циркуляцию воздуха снизу.

Важно также выбрать хорошо проветриваемое место, защищенное от осадков. Если дрова сложены у стены, между ней и поленями нужно оставить пространство для циркуляции воздуха.

Почему нельзя полностью накрывать дрова

Защищать древесину от дождя необходимо, но полностью обертывать стог брезентом или пленкой не стоит. Такое укрытие препятствует выходу влаги и может замедлить высыхание.

Лучше накрывать дрова только сверху, оставляя бока открытыми. Для этого подойдет навес с достаточным свесом крыши. Если используется брезент, его нужно закрепить так, чтобы дождевая вода стекала, а воздух свободно проходил между полен.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Сколько времени требуется для сушки дров

Продолжительность сушки зависит от породы древесины, размера поленьев, исходной влажности и условий хранения. Сосновые дрова могут сохнуть не менее шести месяцев, а лиственные породы - не менее года.

В то же время это ориентировочные сроки, поскольку даже после такого периода древесина не обязательно будет достаточно сухой. Толстые поленья высыхают медленнее, поэтому их желательно раскалывать.

Почему важно топить сухими дровами

Влажная древесина горит менее эффективно, поскольку часть энергии тратится на нагрев и испарение воды. В результате дом получает меньше полезного тепла.

Кроме того, сжигание сырых дров может увеличить количество дыма и отложений в дымоходе. Накопление креозота повышает риск возгорания, поэтому сухое топливо важно и для пожарной безопасности.

Рекомендуемая влажность дров для сжигания - менее 20%.

Как проверить, высохли ли дрова

Внешний вид древесины не всегда помогает определить её влажность. Даже если поверхность кажется сухой, внутри полена может оставаться много воды.

Для проверки можно воспользоваться электронным влагомером для древесины. Чтобы получить более точный результат, толстое полено стоит расколоть и измерить влажность на свежей внутренней поверхности в соответствии с инструкцией прибора.

Также желательно проверить несколько поленьев из разных частей штабеля. Это поможет точнее оценить, готовы ли дрова к отопительному сезону.

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Об источнике: Agroforum.hu

Agroforum.hu - это венгерский аграрный веб-ресурс, посвященный сельскому хозяйству, садоводству и вопросам экологического и устойчивого фермерства. Он представляет собой комплексную платформу, на которой публикуются новости, аналитика, советы экспертов и практические статьи для фермеров, агрономов и любителей сельского хозяйства. На сайте можно найти материалы о выращивании культур, защите растений, управлении хозяйством и других темах, связанных с агробизнесом и садоводством, а также обсуждения и обмен опытом среди пользователей.

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