Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

Компании, столкнувшиеся с препятствиями при реализации проектов дополнительной генерации в Киеве, могут обращаться за помощью в профильный комитет Верховной Рады Украины.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время заседания парламентской ВСК по вопросам безопасности населения и выполнения комплексных планов устойчивости 22 октября, которое прошло под председательством Леси Забуранной.
"Если есть какие-то компании, которые хотели войти на рынок, но их кто-то не допустил, не разрешил, - тогда пусть они позвонят мне, и я им помогу, сделаю все возможное, чтобы и они могли начать работать", - отметил Герус.видео дня
По его словам, увеличение генерирующих мощностей в столице необходимо, а компании, реализующие такие проекты, нужно стимулировать к ускорению строительства.
Герус также отметил, что был приятно удивлен заявленными планами "ФАЙЕР ЭНЕРДЖИ" по строительству в столице 300 МВт газовой генерации.
"Когда я впервые услышал, что компания хочет построить такую мощность, я был приятно удивлен", - сказал он.
Вопрос доступа инвесторов к площадкам обсуждался в связи с опубликованными в статье ZN.UA утверждениями о возможном ограничении конкуренции при реализации проекта компании "ФАЙЕР ЭНЕРДЖИ".
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