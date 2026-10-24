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Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебом

Мария Николишин
24 октября 2026, 09:47
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Этот метод лучше всего работает на свежих загрязнениях, а для более сложных случаев есть еще несколько домашних средств.
Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебом
Как удалить жирные пятна со стен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как удалить жирное пятно со стены кусочком хлеба
  • Чем заменить хлеб, если он не справится

Жирные пятна на стенах и кухонных шкафчиках - распространенная проблема, с которой трудно бороться. Однако, прежде чем тянуться к моющему средству, стоит попробовать действенный, но странный трюк.

Главред решил разобраться, как убрать жирные пятна со стен.

видео дня

Чем можно удалить жирные пятна

Обычный белый хлеб может удалить свежие жирные пятна со стены или фасадов кухонных шкафчиков без ведра с водой и моющих средств. Достаточно срезать корочку, скатать из мякиша шарик и осторожно прикладывать его к загрязненному месту, пишет Deccoria.

Главная ошибка, которой следует избегать, заключается в чрезмерном усилии во время чистки.

"Не трите стену хлебом. Легкого прижимания к пятну достаточно, чтобы хлеб впитал часть жира и других загрязнений. Когда хлеб загрязнится, переверните его и повторите процесс", - говорят эксперты.

В то же время у этого способа есть свои ограничения. Он рассчитан на точечную обработку, а не на генеральную уборку.

"Я сам использую этот метод, особенно когда хочу быстро удалить небольшое пятно, не замачивая всю стену. Лучше всего попробовать его на свежих, не очень больших пятнах", - отмечает специалист.

Со старым засохшим жиром хлеб может не справиться. Этот трюк подходит также для некоторых фасадов шкафов и обоев, однако сначала его стоит проверить на незаметном участке, ведь даже деликатная очистка подходит не для каждой поверхности.

Важен и выбор хлеба. Лучше всего работает обычный мягкий белый батон, а хрустящие багеты и буханки с твердой корочкой могут поцарапать нежное покрытие.

Что делать, если хлеб не помог

Если мякоть не дала результата, на стенах, которые можно мыть, и на фасадах шкафчиков пригодится жидкость для мытья посуды. Несколько капель растворяют в теплой воде, смачивают мягкую ткань, тщательно ее отжимают и аккуратно протирают загрязнения. Остатки средства удаляют чистой, слегка влажной тряпкой.

Картофельный крахмал хорошо впитывает жир, поэтому его рекомендуют пробовать на свежих пятнах. Небольшое количество насыпают на загрязненное место, ждут около минуты и аккуратно счищают мягкой щеткой или сухой тряпкой. Втирать порошок в стену не следует, иначе пятно только растечется.

Для легких загрязнений, отпечатков пальцев и потертостей подойдет обычный ластик. Работать им нужно без сильного нажатия, чтобы не повредить краску.

Чем отмыть пятна на окрашенной стене – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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