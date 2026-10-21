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О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Инна Ковенько
21 октября 2026, 22:02
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Средства для мытья окон могут привести к потере яркости экрана телевизора, поэтому для удаления пыли и жирных следов лучше использовать другие методы.
О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял
Чем протирать телевизор, чтобы не оставались разводы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем протирать экран телевизора
  • Как удалить жирные пятна и отпечатки пальцев
  • Каких средств следует избегать при чистке

Пыль, отпечатки пальцев и жирные пятна на телевизоре быстро портят его внешний вид. Многие пытаются отмыть экран средствами для стекол или бумажными полотенцами, но именно это чаще всего приводит к появлению царапин, помутнениям и разводам. Современные экраны LED, LCD и QLED имеют деликатное покрытие, требующее особого ухода.

Главред расскажет, как правильно чистить экран телевизора.

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Чем протереть экран телевизора

Самый безопасный способ очистки - мягкая ткань из микрофибры, слегка смоченная дистиллированной водой, пишет Dziennik. Такая ткань эффективно удаляет пыль и жирные следы, не оставляя царапин. Обычная вода из-под крана содержит минералы, которые оставляют разводы и пятна, поэтому лучше выбрать дистиллированную. Важно, чтобы салфетка была лишь влажной, а не мокрой.

Как правильно чистить экран

Прежде чем приступать к уборке, телевизор следует отключить от сети. На тёмном экране легче заметить загрязнения, а холодная поверхность безопаснее для очистки. Протирать экран нужно плавными движениями, без нажима, чтобы избежать повреждений. Бумажные полотенца, салфетки или грубые губки категорически не подходят - они оставляют микроцарапины, которые со временем становятся заметными.

Домашний трюк против жирных пятен

Если на экране остались следы пальцев или жирные пятна, не стоит энергично их тереть. Лучше использовать микрофибровую салфетку, слегка смоченную раствором дистиллированной воды с каплей мягкого средства для мытья посуды. После очистки участок нужно сразу протереть сухой стороной салфетки - это поможет избежать разводов и оставит поверхность идеально чистой.

Чего следует избегать

Средства для мытья стекол, содержащие спирт или аммиак, а также агрессивные моющие жидкости могут повредить антибликовое покрытие и сделать экран тусклым. Нельзя распылять жидкость непосредственно на экран - влага может попасть внутрь корпуса и повредить электронику.

Чем нельзя протирать экран телевизора инфографика
Чем нельзя протирать экран телевизора / Инфографика: Главред

Как часто нужно чистить телевизор

Ежедневная чистка не требуется. Достаточно протирать экран сухой микрофиброй раз в неделю, а более тщательную очистку проводить каждые несколько недель. Если телевизор стоит рядом с кухней или к нему часто прикасаются дети, загрязнения появляются быстрее, поэтому уход может понадобиться чаще.

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Об источнике: Dziennik.pl

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