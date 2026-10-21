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Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 16:01
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Даже не умея шить, можно превратить ненужные наволочки в чехлы для одежды, упаковку для подарков или защиту для хрупких вещей.
Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой
Как можно использовать старые наволочки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что можно сшить из старых наволочек
  • Как использовать их, не умея шить
  • Куда отдать ненужное постельное белье

видео дня

Старые наволочки, которые годами лежат в глубине шкафа, можно превратить в чехол для ноутбука, сумку-шопер, шторы или упаковку для подарка. Часть этих идей не требует навыков шитья. Такие способы дать текстилю вторую жизнь предложили дизайнеры интерьера и текстильные эксперты, сообщает Good Housekeeping

Для тех, кто умеет шить, самым практичным вариантом является чехол для техники. По словам Майка Боумена, дизайнера, специалиста по мебели и маркетингового директора Patio Productions и Harmonia Living, хлопок защищает гаджеты от царапин, когда в рабочей сумке царит беспорядок.

"Сложите наволочку пополам и прошейте две прямые линии, чтобы сделать мягкий чехол для ноутбука или планшета. Я люблю использовать для этого наволочки с высокой плотностью плетения. Это похоже на роскошный чехол для ваших самых дорогих устройств", - советует Боумен.

Основательница Linens N Love Мэй Ван предлагает шить из разноцветных наволочек сумки-шопперы, которые заменят пластиковые пакеты. По её словам, для прочной сумки, которую можно стирать, хватит нескольких простых швов. Различные ткани и узоры при этом позволяют создать яркую вещь с индивидуальным характером.

Текстильная художница, автор и владелица бренда Bookhou Арунна Хуннорадж советует разрезать наволочки и сшить из лоскутов штору. Такое рукоделие требует минимума шитья, а благодаря различным фактурам подходит для любой комнаты. Дизайнер интерьеров Сиера Перкинс предлагает также делать из наволочек чехлы для барных стульев. Их легко снять и постирать или заменить, если узор надоест, а на кухне они добавляют уюта и одновременно украшают пространство.

Чехлы для одежды без пластика

Наволочки подходят и для хранения деликатных шелковых платьев или шерстяных костюмов. Ткань пропускает воздух и одновременно создает защитный барьер, поэтому вещи остаются свежими. Мэй Ван описывает, как сделать такой чехол за несколько минут.

"Вырежьте небольшое отверстие в закрытом конце, чтобы продеть вешалку. Накиньте чехол на блузки или платья в вашем шкафу, чтобы защитить их от пыли без использования пластика", - объясняет Ван.

Также без иглы и нитки наволочку можно использовать в качестве упаковки для подарка. Предмет заворачивают в технике фуросики или просто кладут внутрь и завязывают край. Ван называет такой вариант "подарком в подарке", который к тому же уменьшает количество бумажных отходов.

Зимние сапоги тоже лучше хранить в наволочке, а не запихивать в шкаф. Так деликатная кожа меньше страдает от потертостей, царапин и выгорания. Боумен добавляет, что хлопок впитывает остаточную влагу и со временем помогает коже оставаться мягкой.

Если под рукой нет пузырчатой пленки, старые наволочки пригодятся для упаковки свечей или стеклянной посуды. В путешествие стоит положить одну наволочку в чемодан, чтобы безопасно довезти домой хрупкие сувениры.

Что делать с остальными наволочками

Оставшиеся наволочки, которые не нашли применения дома, можно передать в местный приют для животных. Использованное постельное белье делает вольеры теплее для животных. Стоит также узнать, принимают ли наволочки местные приюты для бездомных и кризисные центры для женщин.

Смотрите видео о новой жизни старых вещей:

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Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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