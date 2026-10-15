Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

Неиспользуемые чашки могут пригодиться в быту и в саду. Есть как минимум 7 способов использовать их для хранения мелочей, выращивания растений и украшения.

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Как с пользой использовать ненужную посуду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как использовать старые чашки вместо органайзеров и ваз

Как превратить ненужную посуду в мини-сад

Что можно сделать из старых чашек для ванной и сада

Коллекции кухонных чашек быстро разрастаются, а расстаться даже с несколькими экземплярами часто бывает сложно. Чашки нередко имеют сентиментальную ценность, напоминая о путешествиях, памятных событиях или дорогих людях. Главред расскажет об этом подробнее.

Если привычный минимализм не помог и дома осталось немало лишней посуды, не обязательно выбрасывать её. Старым чашкам можно найти практическое применение в быту, декоре и садоводстве. Издание Good Housekeeping рассказывает о креативных способах дать ненужной посуде вторую жизнь и превратить её в полезные вещи для дома.

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1. Органайзер для канцелярских принадлежностей

Если рабочий стол постоянно завален ручками, карандашами, маркерами или ножницами, старые чашки станут удобными органайзерами. Они также подходят для хранения кистей для рисования, наклеек и других мелочей.

Чтобы поддерживать порядок, можно распределить принадлежности по назначению и поставить чашки рядом на рабочем столе. Такой способ не требует дополнительных затрат и позволяет использовать посуду, которая давно пылится в шкафу.

2. Изготовление домашней свечи

Керамическая чашка может стать оригинальным сосудом для самодельной свечи. Это способ создать уютный элемент декора и одновременно повторно использовать старую посуду.

Для изготовления понадобятся специальный воск, фитиль и соответствующие инструменты. Перед началом работы важно убедиться, что чашка не имеет трещин и подходит для такого использования. Не каждая керамическая посуда рассчитана на нагрев, поэтому следует соблюдать инструкции производителя воска и не оставлять зажженную свечу без присмотра.

3. Мини-ваза для цветов

Старые чашки можно использовать вместо небольших ваз. Они подойдут для компактных букетов, нескольких цветочных веточек или сезонных композиций.

Благодаря небольшому размеру такое украшение не займет много места на столе, подоконнике или полке. Особенно интересно смотрятся чашки с цветочными узорами, необычными ручками или винтажным оформлением.

4. Подарочный набор в чашке

Старая чашка может стать основой для оригинального подарка на день рождения или другой праздник. Вместо обычной упаковки её можно наполнить пакетиками чая, какао, конфетами или небольшими сладостями.

По желанию к набору добавляют мини-открытку, декоративную ленту или другой небольшой подарок. Такой вариант позволяет не только создать персонализированный презент, но и найти посуде новое применение.

5. Горшок для зелени и рассады

Старые чашки можно превратить в мини-горшки для выращивания зелени, рассады или укоренения черенков комнатных растений. Они особенно удобны для небольших растений, которым не требуется много места на подоконнике.

Однако перед использованием стоит учесть одну важную особенность: у большинства чашек нет дренажных отверстий. Из-за этого лишняя вода может скапливаться на дне и вызывать загнивание корней. Для длительного выращивания лучше проделать дренажное отверстие или использовать чашку как декоративное кашпо, поставив внутрь пластиковый горшок с дренажом.

Несколько чашек с разными растениями можно разместить в деревянном ящике или на подставке, создав компактный мини-сад.

6. Кормушка для птиц

Ненужную посуду можно использовать и в саду. Прочную чашку можно приспособить для размещения птичьего корма, если надежно закрепить её на устойчивой опоре или специальной конструкции.

Важно выбрать безопасное место, защищенное от сильного ветра, и убедиться, что чашка не упадет и не разобьется. Кормушку нужно регулярно очищать, а корм защищать от влаги. Не стоит использовать посуду с острыми сколами или трещинами, которые могут травмировать птиц.

7. Органайзер для ванной комнаты

Старые чашки помогут упорядочить мелкие предметы в ванной комнате. В них можно хранить ватные палочки, косметические спонжи, резинки для волос и другие аксессуары.

Для зубных щеток также можно использовать чашку, если регулярно мыть её и давать ей высохнуть. Чтобы органайзер оставался опрятным, лучше размещать его в сухом месте и не допускать постоянного скопления воды на дне.

Чашки разных размеров и дизайнов можно объединить в единую композицию, которая поможет поддерживать порядок и одновременно станет частью интерьера ванной комнаты.

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Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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