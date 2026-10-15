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Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

Дарья Пшеничник
15 октября 2026, 15:22
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Этот прием заимствован из азиатской кухни, и он не требует ни сложных навыков, ни дополнительного времени.
рис.
Как сделать рис более ароматным и вкусным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Чем заменить воду, чтобы рис стал ароматнее
  • Какие пропорции бульона и риса выбрать
  • С чем лучше всего подавать такой гарнир

видео дня

Чтобы обычный рис превратился в ароматный гарнир, воду во время варки достаточно заменить куриным бульоном, а по желанию добавить кусочек сливочного масла. Этот прием заимствован из традиционного азиатского блюда - курицы по-хайнаньски, где крупу готовят на курином бульоне и жире, сообщает Simply Recipes.

Объяснение простое: во время варки зерна впитывают жидкость, поэтому именно она определяет вкус готового блюда. На воде гарнир получается нейтральным, тогда как бульон придает рису более выраженные мясные нотки и аромат.

Еще одно преимущество этого метода - он разнообразит повседневное меню без дополнительных затрат времени. Отдельный соус или большое количество специй не понадобятся: важно лишь правильно подобрать бульон и соблюсти пропорции.

Подойдет как домашний, так и магазинный бульон. Впрочем, лучше выбирать продукт с невысоким содержанием соли, чтобы самостоятельно регулировать вкус гарнира.

Как приготовить рис на курином бульоне

Для этого рецепта подойдет жасминовый, длиннозерный или любой другой белый рис - главное, учесть особенности сорта и необходимое количество жидкости. На стакан крупы понадобится 1–1,25 стакана куриного бульона, а также по желанию немного сливочного масла, соль, чеснок или имбирь.

Сначала рис промывают: заливают холодной водой, осторожно перемешивают и сливают, повторяя процедуру несколько раз, пока вода не станет почти прозрачной. Так с поверхности зерен удаляется часть крахмала, и гарнир получается менее липким.

Бульон отмеряют заранее, а если он только что из холодильника - по желанию подогревают. Стоит проверить соленость, особенно если речь идет о магазинном продукте.

Промытый рис кладут в кастрюлю с толстым дном, заливают бульоном и по желанию добавляют масло, измельчённый чеснок или имбирь. Жидкость доводят до кипения, после чего уменьшают огонь до минимума, накрывают крышкой и варят в соответствии с рекомендациями для конкретного сорта. Перемешивать крупу и без необходимости открывать крышку не рекомендуется.

Когда жидкость впитается, кастрюлю снимают с огня и оставляют под крышкой на 5–10 минут, а затем осторожно разрыхляют зерна вилкой. Для более насыщенного вкуса кусочек сливочного масла можно добавить уже в готовый гарнир.

Какие крупы нужно промывать
Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Какой бульон выбрать и с чем подавать

Куриный бульон считается универсальным: он придает мягкий мясной вкус и не перебивает естественный аромат крупы. Домашний вариант сделает результат насыщеннее, а если при его приготовлении использовали лук, морковь и зелень, эти нотки также будут ощущаться в рисе.

Овощной бульон подойдет для постного гарнира или к запеченным овощам. Говяжий же имеет настолько выраженный вкус, что может доминировать над рисом, поэтому его лучше оставить для блюд, где нужен насыщенный мясной гарнир. Если бульон уже содержит соль и специи, рис приправляют осторожно - избыток соли легко испортит блюдо.

Такой гарнир хорошо сочетается с отварной или запеченной курицей, индейкой, рыбой, тушеными овощами, а также с яичницей, жареным яйцом или овощным рагу. К основному блюду с насыщенным соусом или большим количеством жира рис лучше готовить с минимальным количеством масла, а для простого обеда с овощами или яйцом вкус гарнира можно усилить чесноком, имбирем или сливочным маслом.

Смотрите видео о самом простом способе, который поможет правильно сварить рис:

@o_gorodnik ❓В кого теж були до цих пір проблеми з рисом? Найпростіший і найкрутіший спосіб варіння рису. Мене навчили колись індуси, а я ділюся з вами. ❗️Не дякуйте, краще зарепостіть собі в історію??. - 1.5 л води - 2 ч.л. солі (без гірки) - 1 палочка кориці (за бажанням) - 2 лаврових (за бажанням) - 200 грамів рису - 2 ст.л. оливкової олії. Спосіб приготування дивіться в відео?. #рис#кухар#рецепт#лайфхак#готуємо#швеція#україна♬ оригінальний звук - o_gorodnik

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Об источнике: Simply Recipes

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