Перекись водорода удалит загрязнения в доме лучше чем химия — как её использовать

Вы узнаете:
- Как отбелить вещи без специальных средств
- Как использовать перекись водорода для уборки санузла
- Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике и мусорном ведре
Перекись водорода можно использовать не только для обработки мелких повреждений кожи, но и для некоторых бытовых задач.
Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась эффективными способами применения перекиси водорода в домашних условиях.
Как отбелить одежду и полотенца с помощью перекиси водорода
Белые носки, полотенца и другие текстильные изделия со временем могут терять свою яркость и приобретать серый или желтоватый оттенок. Одним из способов ухода за белыми вещами является использование перекиси водорода во время стирки.
"Нужно налить 50–100 мл перекиси в отсек для моющих средств во время стирки. Белые носки и полотенца снова станут белыми", - утверждает Ирина Денисенко.
Как очистить швы между плиткой от грязи и плесени
Швы между плиткой в ванной комнате и на кухне могут темнеть из-за скопления грязи и постоянной влажности. Для их очистки блогерша предлагает использовать перекись водорода в сочетании с содой.
"Смешайте перекись с содой до состояния пасты. Нанесите немного на швы, оставьте на несколько минут и смойте", - советует она.
Как использовать перекись водорода для очистки санузла
Перекись водорода можно рассматривать как вспомогательное средство для дезинфекции поверхностей, однако её эффективность зависит от концентрации и времени воздействия.
"Нужно налить немного перекиси в распылитель и распылить, оставить на 10 минут и вытереть влажной салфеткой", - добавила Денисенко.
Как устранить неприятный запах в холодильнике
В холодильнике могут появляться посторонние запахи из-за остатков еды, пролитых жидкостей или несвоевременной уборки. Чтобы устранить их причину, необходимо регулярно очищать полки, ящики и внутренние поверхности.
Блогер советует смочить тряпку перекисью водорода и протереть ею съемные элементы холодильника.
"Смочите тряпку перекисью, протрите полки и ящики. Это поможет убрать неприятный запах и освежить поверхность", - говорит она.
Как избавиться от запаха из мусорного ведра
Мусорное ведро может становиться источником неприятного запаха даже при регулярной замене пакетов. Причиной часто являются остатки жидкости и загрязнения на внутренних стенках или дне контейнера.
"Протрите внутреннюю поверхность ведра тряпкой, смоченной перекисью. Это поможет избавиться от неприятного запаха и освежить ведро", - подчеркнула Денисенко.
Видео о том, как использовать перекись водорода для уборки, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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