Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

После нескольких месяцев хранения в шкафу зимняя куртка может приобрести затхлый запах, даже если перед укладкой её постирали.

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Как избавиться от неприятного запаха с куртки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как освежить зимнюю куртку без стирки

Чем убрать затхлый запах с одежды

Как правильно хранить зимнюю одежду

Зимние вещи после нескольких месяцев в шкафу часто теряют ощущение свежести, даже если их тщательно почистили перед летним сезоном. Причина проста: ткань и наполнитель могут удерживать остаточную влагу, а отсутствие циркуляции воздуха в плотных чехлах или полиэтиленовых пакетах способствует появлению затхлого запаха. По данным American Cleaning Institute, именно неправильное хранение чаще всего становится источником неприятного запаха.

Главред расскажет, как освежить зимнюю куртку без полноценной стирки.

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Как освежить куртку без стирки

Самый безопасный способ освежить куртку - дать ей "подышать". Повесьте одежду на широкие плечики, расстегните молнию и карманы, оставьте в сухом месте с доступом свежего воздуха. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и горячих батарей: чрезмерное тепло может повредить материал или специальное покрытие. Если запах возник только из-за длительного пребывания в закрытом шкафу, несколько часов проветривания способны значительно его уменьшить.

Как устранить неприятные запахи

Пищевая сода хорошо поглощает посторонние запахи, но наносить её непосредственно на ткань зимних курток не стоит - особенно если это пуховый наполнитель или мембранная ткань. Рекомендуем поставить открытую емкость с содой в шкаф рядом с курткой. Такой метод помогает очистить само пространство хранения, уменьшая общий запах.

Использование пара

Отпариватель может стать полезным инструментом для легкого обновления одежды. По рекомендациям Good Housekeeping, обработка паром помогает уменьшить слабые запахи и разгладить складки. Но перед применением стоит внимательно прочитать этикетку производителя: не все материалы выдерживают контакт с паром. Мембранные ткани, натуральная кожа или мех требуют особой осторожности. Если производитель не разрешает отпаривание, лучше ограничиться проветриванием или обратиться в химчистку.

Каких ошибок следует избегать

Не стоит обильно опрыскивать куртку духами или ароматизаторами - они лишь маскируют запах и могут оставить пятна. Также опасно использовать уксус или спирт без предварительного теста: эти средства могут изменить цвет ткани или повредить покрытие. Если запах напоминает плесень или видны пятна, требуется полноценная чистка в соответствии с рекомендациями производителя.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Как правильно хранить зимнюю куртку

Чтобы избежать повторной проблемы, зимнюю одежду нужно правильно подготовить к хранению. Куртку следует очистить, полностью высушить и убрать в сухое прохладное место. Лучше использовать чехлы, пропускающие воздух, а не полиэтиленовые пакеты. Важно оставлять между вещами пространство для вентиляции и периодически проверять их состояние. Для пуховых изделий нежелательно длительное сжатие, ведь это вредит объёму утеплителя.

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Об источнике: American Cleaning Institute American Cleaning Institute (ACI) - это ведущая отраслевая ассоциация США, представляющая производителей, поставщиков и инноваторов в сфере средств для уборки, ухода за домом и гигиены. На сайте института публикуются практические советы по уборке, справочники по химическим компонентам, результаты исследований, новости о развитии отрасли и образовательные материалы для потребителей и профессионалов.

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