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Не нужно стирать часами: эксперт назвал лучший режим для большинства вещей

Дарья Пшеничник
6 октября 2026, 21:49
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Специалист по стирке убежден, что экспресс-цикл в теплой воде подходит практически для любой одежды, а длительные программы лишь изнашивают ткань.
стиральная машина
Какой режим стирки лучше всего / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему не нужны десятки программ стирки
  • Когда быстрый цикл не сработает
  • Как избежать затхлого запаха в стиральной машине

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Большинство программ в современных стиральных машинах можно просто игнорировать - для стирки практически всей одежды достаточно одного короткого цикла. Так считает эксперт по стирке Патрик Ричардсон, известный как Laundry Evangelist и ведущий шоу HGTV "Laundry Guy", сообщает Upworthy.

Речь идет о режиме быстрой стирки - в зависимости от производителя в Украине он может обозначаться как "Быстрая стирка", "Экспресс", "Быстро 15/30" или Quick Wash. Обычно это короткий цикл, рассчитанный на небольшое количество вещей.

Своё видение Ричардсон изложил в подкасте HuffPost "Am I Doing It Wrong?". По его словам, во время работы над книгой "Laundry Love" он изучал вопрос продолжительности стирки и пришёл к выводу, что даже сильно загрязнённые вещи отстирываются на экспресс-программе. Поэтому более длительный цикл, настаивает эксперт, отнюдь не гарантирует более чистого результата.

Более того, если бы он сам проектировал стиральную машину, то оставил бы фактически одну кнопку - быстрая стирка в теплой воде, то есть в режиме Warm, с температурой между холодной и горячей.

Почему длительный цикл вредит вещам

Логика эксперта проста: чем больше времени одежда проводит в барабане, тем дольше она подвергается механическому воздействию. Длительные программы, предупреждает Ричардсон, ускоряют износ ткани. К этому добавляются и большие расходы воды и электроэнергии, поэтому короткий цикл он называет не только более удобным, но и более экономичным.

Многочисленные специальные режимы, по его мнению, - пережиток другой эпохи. Отдельные циклы, такие как программы для объёмного постельного белья или санитарной стирки, раньше имели практический смысл, однако машины, ткани и моющие средства с тех пор существенно изменились. Изменилась техника - осталась привычка.

Впрочем, универсальным экспресс-цикл назвать нельзя. Полностью загружать барабан во время быстрой стирки не стоит - машину лучше заполнять примерно наполовину, ведь короткий цикл дает вещам меньше времени на стирку и полоскание. Если белья накопилось много, целесообразнее выбрать обычную программу с полной загрузкой.

Сколько средства наливать и как не испортить машину

Еще одна распространенная ошибка, на которую указывает Ричардсон, - чрезмерная доза моющего средства. Автоматически наполнять колпачок до рекомендованной производителем отметки не нужно: эксперт убежден, что для стирки хватает примерно двух столовых ложек. Избыток моющего средства не делает вещи чище, зато одной упаковки хватает на заметно меньшее количество стирок.

Для экспресс-цикла издание Good Housekeeping советует брать примерно половину обычной дозы жидкого средства, поскольку короткая программа потребляет меньше воды. Именно жидкое, а не порошковое: из-за сжатой продолжительности цикла порошок может не успеть раствориться при невысокой температуре и оставить следы на ткани.

Есть у короткой стирки и обратная сторона. Если постоянно пользоваться только экспресс-циклами при невысокой температуре, внутри машины со временем накапливаются бактерии и плесень, а это приводит к затхлому запаху. Чтобы этого избежать, примерно раз в несколько недель рекомендуется запускать пустую машину на горячем цикле без моющего средства.

Регулярного ухода требуют также лоток для моющего средства и резиновый уплотнитель дверцы - именно там задерживаются влага и загрязнения.

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Об источнике: Upworthy

Upworthy - американское онлайн-издание и медиаплатформа, основанная в 2012 году журналистами Эли Парайзером и Питером Кетчли. Проект специализируется на позитивных, вдохновляющих и социально значимых историях о людях, обществе, науке, семье и добрых поступках. В 2017 году Upworthy вошёл в состав медиакомпании GOOD Worldwide.

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