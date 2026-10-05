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Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

Марина Иваненко
5 октября 2026, 04:44
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Пластиковая бутылка в стиральной машине якобы помогает экономить воду. Как работает этот популярный лайфхак и почему мастера советуют быть осторожными.
Как работает метод стирки с использованием пластиковой бутылки
Как работает метод стирки с пластиковой бутылкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем кладут бутылку в стиральную машину
  • Помогает ли этот лайфхак экономить воду
  • Какие риски таит в себе этот необычный метод

Стремление сократить коммунальные расходы и снизить воздействие на окружающую среду побуждает людей искать необычные бытовые лайфхаки. В последнее время набирает популярность так называемый "японский метод" экономии воды при стирке, который заключается в использовании обычной пластиковой бутылки. Главред расскажет подробнее.

По информации издания Kertvar, этот способ вызывает немало споров среди пользователей и мастеров по ремонту бытовой техники.

видео дня

Как работает метод с бутылкой

Механика трюка очень проста: в барабан стиральной машины вместе с бельем кладут закрытую полуторалитровую бутылку, наполненную водой. Сторонники такого способа считают, что бутылка занимает часть свободного пространства барабана и таким образом якобы помогает уменьшить количество воды, необходимое для одного цикла стирки.

Однако принцип работы современных стиральных машин не сводится только к объему свободного пространства в барабане. Количество воды определяется конструкцией конкретной модели, выбранной программой, загрузкой и алгоритмами управления. Поэтому утверждение о гарантированной экономии воды почти на 10% нельзя считать универсальным для всех машин.

Видео о том, чем выгоднее стирать в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Почему специалисты не рекомендуют использовать бутылку

Несмотря на обещанную экономию, регулярное использование тяжелого постороннего предмета внутри барабана может создавать дополнительные риски. Особенно это касается режимов с высокой скоростью отжима.

Повреждение барабана

Во время вращения тяжелая бутылка может хаотично перемещаться внутри барабана и сильно ударяться о его стенки. Постоянная механическая нагрузка нежелательна для стиральной машины, особенно если предмет имеет твердые края или поврежденную поверхность.

Повреждение белья

Пластиковая бутылка и её крышка могут соприкасаться с одеждой во время стирки. Если на поверхности есть острые края, заусенцы или повреждения, они потенциально могут цепляться за деликатные ткани и приводить к их повреждению.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Дисбаланс во время отжима

Тяжелый предмет, свободно перемещающийся вместе с бельем, может влиять на распределение нагрузки внутри барабана. При возникновении дисбаланса стиральная машина может сильнее вибрировать и шуметь во время отжима. Регулярные чрезмерные вибрации нежелательны для механизмов техники.

Гигиенические риски

Если бутылка недостаточно плотно закрыта или имеет повреждения, вода может попасть внутрь барабана. Кроме того, многократное использование одной бутылки без надлежащей очистки создает дополнительный источник загрязнения.

Учитывая это, перед использованием подобных лайфхаков стоит прислушаться к рекомендациям производителя конкретной стиральной машины. Экономнее и безопаснее выбирать программы, соответствующие количеству белья, не перегружать барабан и использовать режимы с оптимальным расходом воды.

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