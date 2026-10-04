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Что категорически запрещено сливаться в раковину: кошмар для сантехника

Марина Иваненко
4 октября 2026, 19:34
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Что нельзя сливаться в раковину, чтобы не забить канализацию? Почему жир, кофейная гуща, рис и скорлупа опасны для труб и что можно сбрасывать в канализацию.
Какие кухонные отходы нельзя смывать в раковину
Какие кухонные отходы нельзя смывать в раковину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие продукты нельзя сливаться в канализацию
  • Почему жир и кофейная гуща забивают трубы
  • Что можно безопасно сливаться в раковину

После семейных обедов и праздничных застолий нередко возникает соблазн быстро убрать остатки еды или жира, просто слив их в раковину или унитаз. Однако сантехники предупреждают: такая привычка может стать причиной серьезных засоров и повреждения трубопровода, устранение которых требует дополнительных затрат и ремонта. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания Kertvar, существует пять категорий продуктов и веществ, которые не стоит сливаться в канализацию.

видео дня

Топ-5 вещей, которые могут забить канализацию

Масло и кулинарные жиры

Масло, находящееся в жидком состоянии во время приготовления пищи, попадая в холодные трубы, может застывать и оседать на их стенках. Со временем жировые отложения накапливаются, образуя плотный слой, который сужает проход для воды и может привести к засору. Особенно опасно сливать большое количество жира после жарки.

Агрессивные химикаты и растворители

Разбавители красок, концентрированные растворители и промышленная химия не предназначены для утилизации через бытовую канализацию. Некоторые из таких веществ могут повреждать отдельные материалы труб, выделять неприятные пары и представлять опасность для окружающей среды. Их необходимо утилизировать в соответствии с инструкцией производителя.

Крахмалистые продукты - рис, макароны и картофель

Продукты с высоким содержанием крахмала могут активно впитывать воду, набухать и становиться липкими. Если крупные остатки риса, макарон или картофеля попадают в трубы, они могут скапливаться вместе с другими отходами и затруднять прохождение воды. Поэтому такие продукты лучше выбрасывать вместе с пищевыми отходами.

Кофейная гуща

Вопреки распространенному мифу о том, что кофе якобы "чистит" трубы, кофейная гуща не растворяется в воде. Мелкие частицы могут оседать в сифоне и смешиваться с жиром и другими отходами. В результате постепенно образуется плотный осадок, который может привести к засору.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Яичная скорлупа

Мелкие осколки яичной скорлупы также не следует смывать в канализацию. Они могут оседать в изгибах труб, задерживать другие частицы и постепенно накапливаться. В сочетании с жиром и остатками пищи это может привести к частичной или полной блокировке потока воды.

Видео о том, что нельзя сбрасывать в канализацию, можно посмотреть здесь:

Что можно безопасно сбрасывать в раковину

Чтобы снизить риск засорения канализации и не тратиться на аварийную прочистку труб, в слив следует сбрасывать только то, что предназначено для бытовой канализации.

Безопасно сбрасывать:

  • питьевую и бытовую воду после мытья посуды, принятия душа или ванны;
  • воду с бытовыми моющими средствами - в обычном количестве;
  • жидкие остатки чая или кофе, но без гущи;
  • процеженные жидкие бульоны без кусочков мяса, овощей и других твердых остатков.

Все твердые остатки пищи, кофейную гущу, жир и яичную скорлупу лучше утилизировать вместе с пищевыми отходами или, если это возможно, использовать для компоста.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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