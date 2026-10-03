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Как снизить счета за свет и газ осенью: 7 вещей, которые стоит почистить

Марина Иваненко
3 октября 2026, 20:47
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Осенью бытовая техника работает интенсивнее, поэтому важно своевременно очищать её от пыли, накипи, жира и ворса. Рассказываем, что именно стоит проверить дома.
Что нужно проверить в доме перед наступлением холодов
Что проверить в доме перед наступлением холодов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что нужно почистить в доме осенью
  • Как ухаживать за батареями и бытовой техникой
  • Почему важно очищать фильтры приборов

С наступлением осенних холодов потребление электроэнергии и газа в домах обычно растет. Попытки согреться и чаще пользоваться бытовой техникой могут обернуться более высокими суммами в счетах за коммунальные услуги. В то же время часть приборов можно подготовить к холодному сезону с помощью простой очистки и регулярного ухода. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Good Housekeeping, очистка некоторых проблемных зон в доме помогает поддерживать бытовые приборы в надлежащем состоянии и не допускать излишней нагрузки. Перед началом отопительного сезона стоит проверить несколько мест, где чаще всего скапливаются пыль, грязь, накипь и ворс.

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Почистите радиаторы, чтобы им было легче отдавать тепло

Толстый слой пыли на батареях может препятствовать нормальной циркуляции воздуха и снижать эффективность теплоотдачи. Из-за этого помещение может прогреваться хуже, особенно если радиатор давно не чистили.

Для очистки выключите отопление и дайте радиатору остыть. Положите под него полотенце или другую ткань, чтобы собрать пыль, которая будет падать вниз. С помощью специальной гибкой щетки удалите загрязнения между секциями. Для труднодоступных мест можно использовать фен в режиме холодного обдува, после чего протереть переднюю панель влажной микрофиброй.

Стиральная машина нуждается в очистке не только снаружи

Остатки моющего средства, грязь, плесень и накипь могут скапливаться внутри стиральной машины. Это не означает, что прибор автоматически начинает потреблять гораздо больше электроэнергии, однако загрязнения могут ухудшать его работу и способствовать появлению неприятного запаха.

Для ухода периодически запускайте пустой цикл очистки при температуре, рекомендованной производителем, используя специальное средство для очистки стиральных машин. Также стоит промывать лоток для моющих средств, очищать резиновую манжету и фильтр.

Если производитель не запрещает использование уксуса, его иногда применяют в качестве домашнего средства для очистки от минеральных отложений. В то же время регулярно использовать кислотные средства не стоит, поскольку они могут повредить отдельные резиновые детали.

Жир в духовке мешает поддерживать чистоту

Остатки пищи и прижаренный жир не стоит оставлять внутри духовки на длительное время. Они могут дымиться, создавать неприятный запах и при высокой температуре даже загореться.

Если духовка имеет пиролитический режим очистки, перед его использованием удалите из камеры все предметы, не предназначенные для такого нагрева, и следуйте инструкции производителя. Во время пиролиза духовка нагревается до очень высокой температуры, превращая остатки загрязнений в пепел.

В обычных духовках можно использовать специальные средства для очистки или размягчить загрязнения с помощью пара, после чего протереть внутренние поверхности.

Солнечные панели следует очистить от листьев и грязи

Если на участке или крыше установлены солнечные панели, опавшая листва, ветки, пыль и другая грязь могут частично закрывать их поверхность. Это может уменьшать количество солнечного света, попадающего на панели, а значит, влиять на выработку электроэнергии.

При безопасном доступе с уровня земли можно осторожно убрать листья и другой мусор. Также стоит подрезать ветки деревьев, если они создают сильную тень на панелях.

Если панели расположены на крыше или в другом труднодоступном месте, не стоит рисковать самостоятельной очисткой. Для таких работ лучше обратиться к специалистам.

Разморозьте морозильную камеру, если в ней скопился лёд

Толстый слой льда внутри морозильной камеры может занимать полезное пространство и мешать нормальной работе прибора. В моделях без системы No Frost периодическая разморозка является необходимой частью ухода.

Перед очисткой отключите морозильную камеру от сети и выньте продукты. Их можно временно переложить в термосумку или другое прохладное место. Не откалывайте лёд острыми предметами, так как это может повредить внутренние поверхности или систему охлаждения.

После полной разморозки вытрите воду, очистите камеру и верните продукты на место. При этом стоит проверить срок их годности и избавиться от испорченных продуктов.

Видео о том, как подготовиться к зиме, можно посмотреть здесь:

Не забывайте чистить фильтр посудомоечной машины

Остатки пищи и жировой налет могут скапливаться в фильтре посудомоечной машины. Из-за этого вода хуже циркулирует, а внутри прибора может появиться неприятный запах.

Регулярно извлекайте фильтр и промывайте его под проточной водой. Периодически можно запускать пустой цикл с горячей водой и специальным средством для очистки посудомоечных машин, следуя рекомендациям производителя.

Не стоит без проверки использовать уксус или другие домашние средства, поскольку они могут быть несовместимы с отдельными деталями прибора. Для ежедневного использования можно выбирать экономные режимы, если они обеспечивают необходимое качество мытья.

Очищайте фильтр сушильной машины после каждого цикла

Накопившийся пух и ворс в фильтре сушильной машины ухудшают циркуляцию воздуха. Из-за этого прибор может работать дольше, а сушка будет занимать больше времени.

Кроме того, скопление ворса повышает риск возгорания. Именно поэтому фильтр у дверцы необходимо очищать после каждого использования машины. Периодически следует также проверять другие доступные части системы вентиляции в соответствии с инструкцией производителя.

Для снижения потребления электроэнергии во время сушки можно обратить внимание на модели с тепловым насосом, которые обычно потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные сушилки.

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Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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