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Как не испортить портативный аккумулятор: основные ошибки при зарядке устройства

Марина Иваненко
1 октября 2026, 16:08
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Как правильно заряжать портативный аккумулятор, какой адаптер выбрать и почему устройство может медленно заряжаться. Основные правила безопасной эксплуатации аккумулятора.
Как правильно заряжать портативный аккумулятор
Как правильно заряжать портативный аккумулятор / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда ставить powerbank на зарядку
  • Почему аккумулятор может перегреваться
  • Как безопасно хранить устройство

Современный powerbank стал незаменимым гаджетом, однако многие пользователи продолжают допускать ошибки при его эксплуатации. Неправильно подобранный кабель, игнорирование мощности адаптера или постоянная разрядка "до нуля" существенно сокращают срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях могут привести к его перегреву или даже возгоранию. Чтобы портативное устройство работало долго и безопасно, важно соблюдать несколько основных правил.

Как правильно заряжать внешний аккумулятор и каких ошибок следует избегать, расскажет Главред.

видео дня

Как правильно заряжать внешний аккумулятор

Как сообщают на OBOZ.UA, самый простой способ восполнить запас энергии - подключить совместимый кабель к входному порту внешнего аккумулятора и к блоку питания в розетке. Чтобы ускорить процесс, стоит использовать адаптер с соответствующей мощностью, например 18, 20 или 45 Вт, которую поддерживает конкретная модель.

В то же время слишком мощный блок питания не ускорит процесс, если сам powerbank ограничен стандартами производителя.

При отсутствии электросети зарядить устройство можно и другими способами. USB-порт компьютера или ноутбука - безопасный, но довольно медленный вариант. Автомобильное зарядное устройство станет удобным выбором во время поездок. В полевых условиях можно использовать солнечные панели, однако скорость зарядки будет зависеть от погоды и мощности панели.

Ориентироваться в уровне заряда помогают светодиодные индикаторы. Обычно четыре отметки соответствуют 100%, 75%, 50% и 25% емкости.

Видео о том, как правильно заряжать внешний аккумулятор, можно посмотреть здесь:

Почему внешний аккумулятор долго заряжается

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и максимальной входной мощности. Большая емкость не всегда означает многочасовое ожидание, если устройство поддерживает современные стандарты быстрой зарядки.

Модель на 6 000 мА·ч заряжается примерно за 2,5 часа.

Портативный аккумулятор на 18 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки восстанавливает запас энергии примерно за 3,5 часа, а от обычного адаптера этот процесс может длиться около 5 часов.

Устройство на 27 000 мА·ч с поддержкой мощности 45 Вт может полностью зарядиться примерно за 2,5 часа.

Если внешний аккумулятор заряжается слишком медленно, причиной обычно является устаревший или маломощный адаптер, например на 5 Вт, поврежденный кабель, загрязненный разъем или износ самого аккумулятора.

Чего нельзя делать с powerbank

Литий-ионные и литий-полимерные батареи чувствительны к внешним условиям. Во время эксплуатации важно соблюдать несколько правил безопасности.

Не стоит оставлять powerbank под прямыми солнечными лучами или в раскалённом автомобиле. Также не рекомендуется накрывать устройство во время зарядки, поскольку это может препятствовать отводу тепла и привести к перегреву.

Нельзя использовать деформированные или вздувшиеся аккумуляторы, а также устройства с трещинами или посторонним запахом. Опасными для батареи могут быть и падения, сильные удары и попадание влаги.

При наличии признаков повреждения или чрезмерного нагрева эксплуатацию powerbank следует немедленно прекратить.

Как продлить срок службы аккумулятора

Эксперты не рекомендуют постоянно разряжать внешний аккумулятор до 0%. Оптимально подключать его к зарядному устройству, когда уровень заряда опускается примерно до 20–30%.

Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, его не стоит оставлять полностью разряженным или постоянно держать на 100%. Для длительного хранения оптимальным считается уровень заряда около 50–80%. Хранить внешний аккумулятор нужно в сухом и прохладном месте.

Также следует осторожно относиться к сквозной зарядке, когда внешний аккумулятор одновременно заряжается сам и питает смартфон или другой гаджет. Если конкретная модель не рассчитана на такие тепловые нагрузки, лучше заряжать устройства последовательно.

Что делать, если powerbank не заряжается

Если устройство перестало реагировать на подключение к источнику питания, сначала стоит проверить исправность розетки и адаптера. После этого можно использовать другой проверенный кабель и убедиться, что USB-разъем не загрязнен.

Если индикаторы не светятся даже с новыми аксессуарами, а корпус устройства нагревается или имеет признаки вздутия, нельзя пытаться разбирать или ремонтировать внешний аккумулятор самостоятельно.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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