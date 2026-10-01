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"С меня хватит": бывший агент Меган Маркл сделал жёсткое заявление об актрисе

Алена Кюпели
1 октября 2026, 14:43
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Бывший агент Меган Маркл сделал заявление о жене принца Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл - скандал
Принц Гарри и Меган Маркл - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Кратко:

  • Что сказал агент
  • Что его не устраивало в Меган Маркл

Бывший агент Меган Маркл, влиятельный голливудский продюсер Ари Эмануэль, неожиданно прокомментировал её карьеру после разрыва сотрудничества - и его слова вызвали резонанс.

Как пишет Page Six, в интервью он подтвердил, что прекратил работу с герцогиней Сассекской ещё в 2025 году. При этом на вопрос о том, куда движется её карьера, ответил резко и без лишних эмоций: теперь ему "даже не нужно об этом думать".

видео дня

Несмотря на это, официально агентство WME продолжает заявлять, что по-прежнему представляет Меган и её компанию Archewell. Однако инсайдеры утверждают, что контакты между Маркл и Эмануэлем фактически прекратились ещё в начале 2024 года.

Меган Маркл показала дочь Лилибет
Меган Маркл рассталась со своим агентом/ Фото Instagram/meghan

По информации источников, причиной разрыва стали напряжённые отношения: Меган якобы считали "слишком требовательной" и сложной в работе. Сообщается, что конфликт обострился после одного из инцидентов, когда она настаивала на срочной встрече и требовала подготовленных проектов.

Изначально контракт с WME должен был помочь герцогине закрепиться в Голливуде как продюсеру и создателю проектов, а не только как актрисе. Однако, судя по последним заявлениям, сотрудничество с ключевыми фигурами агентства не оправдало ожиданий.

На фоне этого эксперты отмечают, что будущее карьеры Меган остаётся неопределённым, хотя у неё и принца Гарри по-прежнему есть возможности зарабатывать на медийных проектах и публичных выступлениях.

Меган Маркл
Меган Маркл / Инфографика Главред

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Отметим, как сообщал Главред, что муж Лорак якобы возмутился, что его жену не поздравил с днем рождения президент террористической России, уничтожающий ее родину, - Владимир Путин.

Ранее принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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