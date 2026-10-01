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Большинство допускает ошибку: какие продукты нельзя заворачивать в пищевую пленку

Инна Ковенько
1 октября 2026, 01:20
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Обычная пищевая пленка может испортить текстуру продуктов и создать благоприятные условия для появления плесени.
Большинство допускает ошибку: какие продукты нельзя заворачивать в пищевую пленку
Какие продукты нельзя хранить в пленке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие продукты нельзя заворачивать в пищевую пленку
  • Чем заменить пищевую пленку

Пищевая пленка кажется универсальным решением для кухни: она защищает еду от посторонних запахов, помогает сохранить влагу и занимает минимум места. Однако далеко не все продукты стоит упаковывать именно так. В некоторых случаях плотная герметичная среда создает условия для образования конденсата, порчи или потери текстуры.

Главред расскажет, что не стоит заворачивать в пленку и чем её можно заменить.

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Твёрдый и выдержанный сыр

Пармезан, гауда, чеддер и другие выдержанные сыры продолжают созревать даже после производства, пишет Martha Stewart. Если их плотно завернуть в пленку, под поверхностью скапливается влага, что может способствовать появлению плесени. Для таких продуктов лучше использовать специальную сырную бумагу или пергамент с дополнительной неплотной внешней упаковкой. Это позволяет сыру "дышать" и при этом не пересыхать.

Свежеиспеченный хлеб

Домашний батон или ржаной хлеб с хрустящей корочкой не стоит заворачивать в пленку, пока он ещё тёплый. Влага из мякиша останется внутри, корочка размякнет, а продукт быстрее испортится. Хлеб следует остудить и хранить в бумажном пакете или хлебнице. Зато мягкий нарезной хлеб и булочки для сэндвичей лучше остаются свежими именно в герметичной упаковке.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Свежие грибы

Шампиньоны и вешенки содержат много воды, поэтому под пленкой быстро образуется конденсат. Это ускоряет порчу. Лучше всего хранить немытые грибы в бумажном пакете в холодильнике. Мыть их следует непосредственно перед приготовлением.

Зелень

Укроп, петрушка, кинза или мята быстро теряют качество, если влажные листья плотно завернуть в пленку. Через несколько дней стебли становятся скользкими, а листья темнеют. Лучше поставить зелень в воду, как букет, или завернуть в слегка влажное бумажное полотенце, но не создавать герметичную среду. Базилик вообще чувствителен к холоду, поэтому его лучше хранить при комнатной температуре.

Лук, чеснок, картофель и тыква

Эти продукты не нуждаются в холодильнике и тем более в герметичной пленке. Они хорошо хранятся в сухом, прохладном и проветриваемом месте. Картофель в полиэтиленовом пакете быстро прорастает и портится. Особенно важно держать его подальше от света, чтобы избежать образования соланина.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Горячие остатки еды

Супы, тушеное мясо или запеканки не стоит оставлять на столе под пленкой, пока они остывают. В теплой среде бактерии размножаются очень быстро. Еду следует разложить по небольшим контейнерам и поставить в холодильник в течение двух часов после приготовления.

Опасна ли пищевая пленка

Пленка может выделять микроскопические количества веществ в пищу, но их уровень контролируется стандартами безопасности. Ученые также исследуют микро- и нанопластики, однако пока нет доказательств того, что обычное использование пленки дома представляет значительный риск.

Чем заменить пленку

Универсальной альтернативы нет. Для хлеба подойдет хлебница или бумажный пакет, для грибов - бумажный пакет в холодильнике, для сыра - специальная бумага, а для готовых блюд - стеклянные контейнеры с крышками. Важно учитывать особенности каждого продукта и подбирать способ хранения, который сохранит его качество и безопасность.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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